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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in limuzini Aurus Senat

    Putin'in limuzini ‘Aurus Senat', Trump'ın ‘Canavar'ına karşı

    © Sputnik / Vitaliy Belousov
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Mayıs'ta başkanlık yemin töreninin yapılacağı salona yeni yerli ve zırhlı limuzini 'Aurus Senat'la birlikte geldi. Sputnik, Kortej projesi kapsamında üretilen aracın ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Canavar'ı ile bir karşılaştırmasını sunuyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 7 Mayıs'ta 4. dönem başkanlığı için gerçekleştirilecek yemin töreninin yapılacağı Andreyevskiy salonuna 'Kortej' projesi kapsamında yapılan ve şimdiye kadar hakkındaki her şey gizli tutulan yerli ve zırhlı limuzinle geldi.

    Bu yolculuğun kısa sürmesi nedeniyle aracın yalnızca gösteriş amaçlı olduğu gibi spekülasyonlar ortaya atılsa da, limuzin başkent Moskova sokaklarında başkanlık konvoyunda görüldü.

    Latince 'altın' anlamına gelen 'Aurum ve Rus' kelimelerinin birleşimiyle anılan 'Aurus Senat'ın yapımına 2012 yılında başlandı.

    Aracın bir muadili de ABD Başkanı Trump'ın kullanımında olan ve 'Canavar' olarak anılan Chrysler marka araç. Ancak Aurus Senat, Canavar'dan çok daha farklı özelliklere sahip.

    43. ABD Başkanı George W. Bush döneminde tasarlanan 'Canavar'ın içinde herhangi bir kimyasal saldırıya dayanıklı mühürlenebilir yolcu kompartmanı, askeri düzeyde zırh, Kevlar (çelik yelek üretiminde kullanılan malzeme) kaplama, durum odasına ve diğer önemli alanlara doğrudan bağlanan şifreli görüntü sistemi mevcut.

    Araçta ayrıca silahlar ve acil durumda kullanılmak üzere Başkan'a ait kan da bulunuyor, ancak gövdesinde roketatar yok.

    5.5 metre uzunluğundaki 'Canavar'ın ağırlığı 7.5 ton ve V8 benzinli motora sahip.

    BELİRLİ BİR SÜRE SU ALTINDA KALABİLİYOR

    Öte yandan ‘Aurus Senat' içerisindeki yolcuyu korumak için her türlü güvenlik özelliğini bünyesinde barındırıyor. Araç belirli bir süre boyunca hiçbir zarar görmeden tamamen su altında kalabiliyor, bu esnada yolcu hiçbir zarar görmüyor. Porsche firmasıyla ortaklaşa geliştirilen V8 silindirli 600 beygir gücünde, 4.4 litrelik motora sahip araçta güçlendirilmiş metal zırhlı tekerlekler bulunuyor. Bu tekerlekler saatte 190 kilometre hızla hareket ederken 1900 kiloyu taşıyabiliyor. Araç için 6.6 litrelik V12 ve 850 beygir gücünde motor da geliştiriliyor.

    HEM DAHA UZUN HEM DAHA HAFİF

    Canavar'a kıyasla, Aurus Senat hem daha uzun (6.6 metre) hem de daha hafif (6.5 ton). Ayrıca Canavar'dan farklı olarak aracın yerden yüksekliği de 20 cm. Bu özelliği sayesinde geliştiriciler, 44. ABD Başkanı Barack Obama'nın makam aracıyla yaşadığı türden bir talihsizliği önlemeyi amaçladı. Nitekim Obama'nın aracı 2011'deki Dublin ziyareti sırasında küçük bir rampada takılı kalmıştı.

    Araçta hangi silahların kullanıldığına dair bilgi ise henüz belli değil.

    'Kortej' projesi kapsamında üretilen ‘Aurus Senat'ın yanı sıra Kommendant ve Arsenal isimli iki farklı araç daha geliştirildi. Sadece Putin'in kullanımında olmayacak araçlar, ‘Aurus' markası altında başka pazarlara da sunulacak. Marka ağustos ayında Moskova'da yapılacak bir otomobil fuarında da geniş kapsamlı bir şekilde tanıtılacak.

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