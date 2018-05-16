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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Papa Francis

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Francis ile telefonda görüştü

    © REUTERS / Alessandro Di Meo/Pool
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile bugün telefonda görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre görüşmede, hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem Müslümanlar tarafından kutsal sayılan Kudüs'teki son gelişmeler ve Gazze'de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde yaşanan gerilim ele alındı. Üç semavi din için önem taşıyan Kudüs'ün statüsünün ihlalinin kabul edilemeyeceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de savunmasız Filistinlilere yapılan insanlık dışı saldırıların ve meydana gelen can kayıplarının utanç verici olduğuna dikkati çekti. Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak 18 Mayıs'ta İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ni toplayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM nezdinde de konunun takipçisi olmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

    Papa Francis
    © REUTERS / Max Rossi
    Papa Francis'ten Gazze yorumu: Çok endişeliyim
    PAPA: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM ŞART

    Yaşanan hadiselerden derin üzüntü duyduğunu ifade eden Papa Francis da barış için Kudüs'ün özel statüye sahip olacağı iki devletli bir çözümün şart olduğunu belirtti. Masumların hedef alınmasının ve insanların hayatlarına kastedilmesinin kabul edilemez olduğuna değinen Papa Francis, uluslararası camianın sorunun çözümü için BM nezdinde gerekeni yapması gerektiğini söyledi.

    Papa Francis'in, Ramazan ayının başlaması vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iyi dileklerini de sunduğu kaydedildi.

    Etiketler:
    telefon görüşmesi, Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis, Kudüs, Filistin, israil, Türkiye
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