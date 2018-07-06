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21:38 06 Temmuz 2018
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    Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, İran Dışişleri Bakanı Muhammad Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

    Viyana'da toplanan KOEP katılımcıları nükleer anlaşmaya bağlılıklarını teyit etti

    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Haberler
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    2015 tarihli İran'la nükleer anlaşmanın (Kapsamlı Ortak Eylem Planı, kısaca KOEP) tarafları, ABD'nin imzasını geri çekmesinin ardından bundan sonrasını görüşmek için ilk kez biraraya geldi. Avusturya'nın başkenti Viyana'daki toplantı umutlu sona erdi.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
    © REUTERS / Lisi Niesner
    İran, Avrupa'nın sunduğu öneriden memnun değil
    Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası mutabık kalınan ortak açıklamayı duyuran Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, tüm tarafların nükleer anlaşmanın 'tam ve etkili şekilde uygulanmasını' kabul ettiğini söyledi. Mogherini açıklamasının ardından soru kabul etmedi.

    'ANLAŞMA, ÇOK TARAFLI DİPLOMASİNİN ÖNEMLİ BİR BAŞARISI'

    Ortak açıklamada "KOEP katılımcıları nükleer anlaşmanın tam ve etkili şekilde uygulanmasına olan bağlılıklarını yineledi. Taraflar KOEP'in nükleer silahların yayılmasının önlenmesi açısından küresel yapının temel unsuru ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2231 sayılı kararı ile desteklediği gibi çok taraflı diplomasinin önemli bir başarısı olduğunu hatırlattı" denildi.

    Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
    © REUTERS / Leonhard Foeger
    Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini

    İRAN'IN PETROL İHRACATININ SÜRMESİNE DESTEK

    'İran ile ticaret yapan özellikle küçük ve orta ölçekli ekonomik yapıları destekleme ve bu şirketlerin İran'daki ticari ve finansal faaliyetlerini koruma niyetlerini' de ifade eden KOEP katılımcıları, ABD'nin tehditlerine rağmen İran'ın petrol ihracatının sürmesine destek çıktı.

    Ortak açıklamada "Katılımcılar iyi niyetli ve yapıcı bir atmosferde şu hedeflere olan bağlılığını beyan etti: İran'ın petrol ve gaz kondensatı, petrol ürünleri ve petrokimya ürünleri ihracatının sürmesi, İran'daki yatırımları ve onunla olan ticareti destekleme, şirketlerin ABD yaptırımlarının sınırötesi etkilerinden korunması.

    Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
    © AP Photo / Ronald Zak
    Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif

    ARAK NÜKLEER SANTRALİNİN MODERNİZE EDİLMESİNE VE FORDO NÜKLEER TESİSİNİN DÖNÜŞÜMÜNE DESTEK SÖZÜ

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani- Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz
    © AFP 2018 / ROBERT JAEGER / APA
    Ruhani: İran'ın çıkarları korunursa nükleer anlaşmadan çekilmeyeceğiz
    Taraflar ayrıca anlaşmanın nükleer ile ilgili tüm maddelerine tamamen uyulması ihtiyacına vurgu yaptı.

    Açıklamada "Taraflar, Arak araştırma reaktörünün modernize edilmesindeki istikrarlı ilerlemeyi hoşnutlukla karşılıyor ve İngiltere'nin Arak Çalışma Grubu'nun eş başkanlığını üstlenecek olmasına önem veriyor" dendi.

    Taraflar Arak Nükleer Santrali'nin modernize edilmesine ve Fordo Yakıt Zenginleştirme Tesisi'nin bir 'nükleer, fizik ve teknoloji merkezine' dönüştürülmesine desteği sürdürme sözü de verdi.

    Mogherini, ortak komisyonun ortak çabaları ilerletmek için tekrar bir araya geleceğini belirterek, taraf ülkelerin hedefleri hayata geçirme noktasındaki kararlığını vurguladı.

    ZARİF: DÜNE GÖRE DAHA İYİMSERİZ

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani daha önce Avrupa'nın İran'a önerdiği teşvik paketinin 'umut kırıcı' olduğunu söylemişti ancak toplantıdan sonra açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif  Viyana toplantısında ilerleme kaydettiklerini söyledi.

    Zarif "Biz nükleer anlaşmada kalmak isteriz. Ancak son karar Tahran'da verilecek. Dün gece sahip olduğumuz ve Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından da ifade edilen  kaygıları toplantıda dile getirdik ve daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Bizi düne göre daha iyimser bir duruma getirdiler. AB'nin teşvik paketi bir söz ancak bunun  ABD'nin ilk yaptırımlarının yürülüğe gireceği 6 Ağustos'tan önce nasıl pratiğe uygulanacağını bekleyip göreceğiz" dedi.

    İran ile BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) artı Almanya'nın (5+1) taraf olduğu KOEP, BM Güvenlik Konseyi tarafından da onaylanmıştı. Ancak ABD Başkanı Donald Trump, Mayıs 2018'de İran'la nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıkladı, anlaşmaya sadık ülkelere de baskı uygulamaya başladı.

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    Etiketler:
    Nükleer anlaşma, Muhammed Cevad Zarif, Federica Mogherini, AB, İran, İngiltere, Çin, Almanya, ABD, Rusya
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