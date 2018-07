'Çılgın Sedat': Adnan Oktar'ı tanımıyorum, bundan önce herhangi bir görüntüm varsa ülkemi terk ederim

DİKKATT… Beni yıllardır tanıyanlar bilir ama eminimki bilmeyenlerde vardır herşeydenn önce katıldıgım davetde bir ücret almadım çünkü sahne almadım ben adnan oktar gecesinde öncelikle bu bilinmeli hem program isteniyor konuşulmak üzere hemde instagramdan takip etmişler çocugumuzun rahatsızlıgı ile ilgili çok önemli profösörler oldugu söylendi ve bende gecede bulundum lütfen okuyan bilen bilmeyen herkesten ALLAHRIZASI için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce özellikle evladı olan dostlar bakın uzakdan herşey farklı görünebilir ama tanımadan heleki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır zaten 5 yıldır davet ediliyordum gitmemiştim A9 kanala araştırabilirsinizde çokfarklı anlatıldı gittim ama yıllardır birçok tanınan hemde çok önemli kişiler hep gitmiş gördügüm internetde enson geceye katılanlara suçlama yapılmamalı ben şahsım adına yine söylüyorum 1 tl ücret dahi almadım gecede çünkü sahne yapmadım sadece davetdeydim ama yinede öyle bir ortamda bulunmamalıymışım. 32 yıldır sahnede bu işden ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulundugum için benim yüregimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha önceside asla yoktu emniyet teşkilatımıza herzaman güvenirim adaletede boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilkdefa gittik egerki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim. Saygılarımla.Çılgın Sedat #adalet#insan#hak#türkiye#sanatçı#tv#televizyon

A post shared by Çılgın Sedat ©️ (@cilginsedatofficial) on Jul 18, 2018 at 4:00pm PDT