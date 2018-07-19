Kayıt
18:44 19 Temmuz 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Adnan Oktar

    'Çılgın Sedat': Adnan Oktar'ı tanımıyorum, bundan önce herhangi bir görüntüm varsa ülkemi terk ederim

    © AA / İsa Terli
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Kamuoyunda 'Çılgın Sedat' olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu, Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak düzenlenen operasyon sonrası açıklamalarda bulundu. 'Çılgın Sedat', "Daha önce hiç tanımıyordum. Ramazan'daki iftarda ilk defa gittik. Eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim" dedi.

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
    Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı
    Oktar ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını vurgulayan 'Çılgın Sedat', "Çocuğumuzun rahatsızlığı ile ilgili çok önemli profesörler olduğu söylendi ve ben de gecede bulundum. Lütfen okuyan, bilen, bilmeyen herkesten… Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce. Özellikle evladı olan dostlar, bakın uzaktan her şey farklı görünebilir ama tanımadan, hele ki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın. Asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır" ifadesini kullandı.

    Adnan Oktar
    © AA /
    Adnan Oktar'ın davetine katılan ünlüler konuştu: Yüksek ücret istedim, verdi
    'Çılgın Sedat', kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklamada benzer davetlere beş yıldır davet edildiğini söyledi. "1 TL ücret dahi almadım gecede, çünkü sahne yapmadım. Sadece davetdeydim, ama yine de öyle bir ortamda bulunmamalıymışım" diye konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

    "32 yıldır sahnede bu işten ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulunduğum için benim yüreğimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha öncesinde asla yoktu emniyet teşkilatımıza her zaman güvenirim adalete de boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilk defa gittik eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim."

     

    DİKKATT… Beni yıllardır tanıyanlar bilir ama eminimki bilmeyenlerde vardır herşeydenn önce katıldıgım davetde bir ücret almadım çünkü sahne almadım ben adnan oktar gecesinde öncelikle bu bilinmeli hem program isteniyor konuşulmak üzere hemde instagramdan takip etmişler çocugumuzun rahatsızlıgı ile ilgili çok önemli profösörler oldugu söylendi ve bende gecede bulundum lütfen okuyan bilen bilmeyen herkesten ALLAHRIZASI için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce özellikle evladı olan dostlar bakın uzakdan herşey farklı görünebilir ama tanımadan heleki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır zaten 5 yıldır davet ediliyordum gitmemiştim A9 kanala araştırabilirsinizde çokfarklı anlatıldı gittim ama yıllardır birçok tanınan hemde çok önemli kişiler hep gitmiş gördügüm internetde enson geceye katılanlara suçlama yapılmamalı ben şahsım adına yine söylüyorum 1 tl ücret dahi almadım gecede çünkü sahne yapmadım sadece davetdeydim ama yinede öyle bir ortamda bulunmamalıymışım. 32 yıldır sahnede bu işden ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulundugum için benim yüregimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha önceside asla yoktu emniyet teşkilatımıza herzaman güvenirim adaletede boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilkdefa gittik egerki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim. Saygılarımla.Çılgın Sedat #adalet#insan#hak#türkiye#sanatçı#tv#televizyon

    A post shared by Çılgın Sedat ©️ (@cilginsedatofficial) on Jul 18, 2018 at 4:00pm PDT

     

     

    İlgili konular:

    Savcılık belgesinden: 'Adnan Oktar istismarı izlerdi'
    Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı
    Adnan Oktar operasyonunda ikinci dalga yolda
    Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 60 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
    Adnan Oktar soruşturmasında 3 kişi serbest bırakıldı
    'Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu'
    Adnan Oktar: Akıl sağlığım yerinde
    Adnan Oktar'ın davetine katılan ünlüler konuştu: Yüksek ücret istedim, verdi
    Eski İçişleri Bakanı Tantan: Adnan Oktar grubunun elinde çok büyük bir arşiv var
    Etiketler:
    Adnan Oktar, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Sivas, Millet Bahçesi
    Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'ta açılıyor
    Karikatür
    Trump'tan Karadağ uyarısı: 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilir
    ABD'li askerler Güney Vietnam'da
    'Gerçek bir cehennem': Vietnam, ABD'nin kimyasal saldırıları yüzünden neler yaşadı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet