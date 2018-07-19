'Çılgın Sedat': Adnan Oktar'ı tanımıyorum, bundan önce herhangi bir görüntüm varsa ülkemi terk ederim

Kamuoyunda 'Çılgın Sedat' olarak bilinen şarkıcı Sedat Kapurtu, Adnan Oktar ve grubuna yönelik olarak düzenlenen operasyon sonrası açıklamalarda bulundu. 'Çılgın Sedat', "Daha önce hiç tanımıyordum. Ramazan'daki iftarda ilk defa gittik. Eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim" dedi.

© AA / İsa Terli Adnan Oktar dahil 168 kişi tutuklandı

Adnan Oktar'ın davetine katılan Çılgın Sedat: 'Muazzez Ersoy, Muazzez Abacı, Mustafa Keser, Latif Doğan gibi benden daha ünlü isimler gitmiş, niye sıkıntı olsun' dedim. Sevenlerimden özür dilerimhttps://t.co/ZBdcD07qWf pic.twitter.com/scLnr0J31p — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 18 Temmuz 2018

Oktar ile kişisel bir tanışıklığının olmadığını vurgulayan 'Çılgın Sedat', "Çocuğumuzun rahatsızlığı ile ilgili çok önemli profesörler olduğu söylendi ve ben de gecede bulundum. Lütfen okuyan, bilen, bilmeyen herkesten… Allah rızası için çuvaldızı kendinize batırın yorum yapmadan önce. Özellikle evladı olan dostlar, bakın uzaktan her şey farklı görünebilir ama tanımadan, hele ki bir insanın hayatını bilmeden iki kere düşünerek yorum yapın. Asla hiçbir ticari veya farklı işim olmamıştır" ifadesini kullandı.

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'Çılgın Sedat', kişisel Instagram hesabında yaptığı açıklamada benzer davetlere beş yıldır davet edildiğini söyledi. "1 TL ücret dahi almadım gecede, çünkü sahne yapmadım. Sadece davetdeydim, ama yine de öyle bir ortamda bulunmamalıymışım" diye konuşan şarkıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"32 yıldır sahnede bu işten ekmek kazanan biri olarak geçmişimde elhamdulilllah hep düzgün yaşamaya çalıştım kul hakkından kaçtım kibirden uzak kaldım olmamam gereken bir ortamda bulunduğum için benim yüreğimi acıtmayın ben ramazanda tanıdım daha öncesinde asla yoktu emniyet teşkilatımıza her zaman güvenirim adalete de boynum kıldan incedir daha öncesi hiç tanımıyordum ramazandaki iftarda ilk defa gittik eğer ki bundan öncesinde herhangi bir görüntüm var ise ben ülkemi terk ederim."