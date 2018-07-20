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16:10 20 Temmuz 2018
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    Adnan Oktar

    Ahu Tuğba, Oktar'la fotoğrafının hikayesini anlattı: Kimsenin kediciği olmam

    © AA / İsa Terli
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    Oyuncu Ahu Tuğba, Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon sonrası açıklamalarda bulundu. Tuğba, Oktar'la 32 yıl önce çekilen fotoğrafının yeniden gündeme gelmesiyle ilgili olarak "Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim" dedi.

    Adnan Oktar
    © Fotoğraf : Twitter
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    Ses sanatçısı Onur Akay'a konuşan Ahu Tuğba, fotoğrafın gazeteci Savaş Kalafat tarafından çekildiğini söyledi. Tuğba, o gün yaşananları Akay'a şöyle anlattı:

    "Ben o gün Eyüp Sultan'daydım. Erol Simavi beni Hürriyet gazetesine çağırdı. 'Senin hakkında beyanat veren ve senin için cehennemde yanacak diyen bir hoca var' dediler. Sana, 'Onur Akay hakkında açıklama yapan biri var, gazeteye gel' deseler gitmez misin?

    Bütün duayen gazeteciler oradaydı. Ben, 'Neden cehennemde yanacakmışım? Bunu Allah bilir' dedim. O zaman gençlik var deli doluyum. Sonra Savaş Kalafat, 'Hoca yanda' dedi. Bende, 'Ne hocası' dedim. 'Başörtünü tak, yan odaya geç' dedi. Odaya girdim, Adnan Oktar arkası dönük oturuyordu ve saçları uzundu. Ben girdim diz çöktüm, oturdum, suratına baktım. Adam beni görünce şaşırdı. Bir şeyler söyledi ama hatırlamıyorum."

    Adnan Oktar
    © AA / İsa Terli
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    Tuğba, Akay'ın "Bu fotoğraf için 'Adnan Oktar'ın 32 yıl önceki kediciği' yorumunu yapanlar olmuş" ifadesine karşılık olarak da şunları söyledi:

    "Ben kimsenin kediciği olmam. O gün gördüğümde fotoğraf çektiler ve sonra bir kere bile görmedim. Savaş Kalafat Anjelik'e, 'Annen kedicik medicik olamaz, senin annen aslan' demiş. Onur'cum, sen beni iyi tanıyorsun, benim kimsenin himayesine girmeyeceğimi biliyorsun. Maksim Gazinosu'nun sahibi Fahrettin Aslan Bülent Ersoy'a tokat attı, Zeki Müren dayağını bile yedi ama ben sahneye aslanla, atla, motorla, hatta ayıyla bile çıktım bana bir tokat bile atamadı."

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    Etiketler:
    Onur Akay, Ahu Tuğba, Adnan Oktar, kedicik, soruşturma, operasyon, Onur Akay, Ahu Tuğba, Adnan Oktar, Türkiye
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