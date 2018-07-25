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16:01 25 Temmuz 2018
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    Bedelli askerlik, asker, TSK

    AK Parti’den bedelli askerlik için değişiklik önergesi

    © AA /
    Haberler
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    AK Parti bedelli askerlik uygulamasının 1 Ocak 1994 doğumluları da kapsaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) değişiklik önergesi verecek.

    AK Parti, bedelli askerlik düzenlemesinin içinde bulunduğu Torba Yasa teklifinde değişiklik yapılması için TBMM Genel Kurulu'nda önerge verecek. Söz konusu değişiklikle birlikte, yasadan yararlanmak üzere belirtilen '31 Aralık 1993' tarihi yerine '1 Ocak 1994' tarihi konulacak.

    Bedelli askerlik
    © AA / Arşiv
    Bedelli sonrası profesyonel askerlik gündeme geliyor
    NTV muhabiri Özden Erkuş, değişikliğin 1 Ocak 1994'te doğup da bir gün ile haktan yararlanamayanların mağdur olmaması için yapılacağını belirtti. Erkuş, "Anadolu'da 31 Aralık'ta doğanlar 1 Ocak'ta nüfusa kaydettiriliyor. Değişikliğin yapılmasında en önemli etken bu oldu" ifadesini kullandı.

    TEMEL EĞİTİM SÜRESİ 21 GÜNE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

    Daha önce de bedelli askerlik düzenlemesindeki 28 gün temel eğitim süresi, 21 gün olarak revize edilmişti. Bedelli askerlik için ödenecek ücret, 15 bin lira olarak belirlenmişti.

    AK PARTİLİ MUŞ ‘DAHİL DEĞİL' DEMİŞTİ

    AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş konuya ilişkin olarak geçen günlerde yaptığı açıklamada "1 Ocak 1994'lüler dahil değil. ‘2 Ocak da bir gün' denilir, bunun sonu yok. Bir noktada kesmek durumundasınız" demişti.

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    Etiketler:
    bedelli askerlik süresi, bedelli askerlik, Askerlik, TSK, TBMM, AK Parti, Türkiye
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