Putin'in Trump'a hediye ettiği futbol topunda çip bulundu, Rus korsan endişesi yine alevlendi

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yapılan zirvede, Putin, Rusya'nın ev sahibi olduğu FIFA 2018 Dünya Kupası'nda kullanılmış bir futbol topunu Trump'a hediye etmişti.
Trump'ın Suriye konusunda bir soruda topun Rusya tarafında olduğunu söylemesi üzerine Putin, yanında getirdiği Dünya Kupası'nda kullanılmış bir futbol topunu Trump'a uzatarak, "Artık top sizde" demişti.
'Now the ball is in your court': #Putin hands over #WorldCup ball to #Trump during presser https://t.co/BJYb0IKir3 pic.twitter.com/u8sYBbig8g— RT (@RT_com) July 16, 2018
Top, olup biten her kötü şeyde Rusya'yı sorumlu tutma histerisine kapılmış olan ABD'de, bu çipin Rus bilgisayar korsanlarınca kullanılabileceği endişesine yol açtı.
Top, Adidas'ın internet sitesinde de 83 dolara alıcı buluyor.
'KAPSAMLI GÜVENLİK İNCELEMESİNDEN GEÇTİ'
ABD merkezli The Hill gazetesi topun ABD Gizli Servisi tarafından güvenlik incelemesinden geçtiğini yazdı.
Adidas da çipin Rus bilgisayar korsanları tarafından olası bir siber saldırı için kullanılabileceği endişeleriyle ilgili bir açıklama yapmayı reddetti.
ABD, Kanada ve Meksika ile birlikte 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.
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