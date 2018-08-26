Kayıt
17:18 26 Ağustos 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov

    Rusya: Suriye'nin Kafr Zayta köyünde kimyasal saldırı provokasyonu planlanıyor

    © Sputnik /
    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 71

    Rusya savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin Kafr Zayta köyünde önümüzdeki 2 gün içinde kimyasal saldırı provokasyonunun planlandığını söyledi.

    Suriye askerleri- İdlib
    © REUTERS / SANA
    ‘ABD, İdlib’de kimyasal saldırı mizanseni hazırlayıp sonra uçuşa yasak bölge oluşturabilir’
    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İngiliz 'Olive Group' askeri şirketinin eğittiği bir grup militanın, İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

    Konaşenkov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenlenmesi için yabancı uzmanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine geldiğini söyledi.

    Konaşenkov, ‘Beyaz Miğferler' grubu üyeleri gibi giyinen bir grup kişinin, mizanseni Ortadoğu'daki ve yabancı ülkelerdeki basına servis etmek için videolar çekmeyi planladığını da ekledi.

    Konaşenkov, bu mizansenle Suriye hükümetinin kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanacağını ifade etti. Sözcü, provokasyonla Suriye'de barış süreci konusunda devam eden istikrarlı gidişatın engellenmesinin amaçlandığını kaydetti.

    'ÖNÜMÜZDEKİ 2 GÜN İÇİNDE PLANLANIYOR'

    John Bolton
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Bolton: Esad, İdlib'de kimyasal silah kullanırsa güçlü bir yanıt veririz
    Konaşenkov, yabancı uzmanların ‘sahte saldırı' için denetim gerçekleştireceği İdlib'deki Kafr Zayta yerleşim biriminde ayrıca zehirli maddeler içeren patlayıcıların kullanılmasının planlandığını ekledi.

    Konaşenkov "Önümüzdeki 2 gün içinde Habit'in 6 kilometre güneyindeki Kafr Zayta yerleşim biriminde roket atarlarla kimyasal maddeler içeren patlayıcılar kullanılarak saldırı gerçekleştirilmesi planlanıyor" dedi.

    İlgili konular:

    Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü: Duma'da sinir gazı izine rastlanmadı
    Rusya: ABD'nin ‘kimyasal silah kullanımı' iddiasıyla uyguladığı yaptırımlar OPCW'nin itibarını sarsıyor
    Ryabkov: OPCW'ye kimyasal saldırıların faillerini tespit etme yetkisi verilmesine karşıyız
    Esad: Batı yenilince kimyasal silah masallarına başvuruyor
    Etiketler:
    Provokasyon, Kimyasal saldırı, Beyaz Miğferler, Olive Group, İgor Konaşenkov, Kafr Zayta, Rusya, İdlib, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Çağatay
    İnsansız hava aracı 'Çağatay' trafik denetimine katıldı
    Karikatür
    ABD, S-400 alacak ülkeleri yaptırımla tehdit etti
    İnfografik
    Putin'in yeni limuzini: Aurus
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet