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17:49 28 Eylül 2018
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    Merkel: Toplantıya katılmamak Can Dündar'ın kendi kararı

    © AFP 2018 / Tobias SCHWARZ
    Haberler
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    Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştükten sonra ortak basın toplantısında konuştu. Ekim ayında Suriye konusunda 4'lü zirve düzenlemeyi düşündüklerini ve Türkiye ile basın özgürlüğü ve hukuk konularında fikir ayrılıkları olduğunu belirten Merkel, Can Dündar konusunda da açıklamalarda bulundu.

    Merkel'in açıklamasından satır başları şöyle:

    'ALMANYA OLARAK İSTİKRARLI BİR TÜRKİYE İSTİYORUZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Erdoğan: Can Dündar bir ajan, iadesini istemek en doğal hakkımız
    -(Solingen saldırısının 25. yıl dönümü) Elbette ki camilere yönelik saldırılar kabul edilemez. Saldırılara karşı kesinlikle tavır almaktayız. Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'yla Solingen'in 25. yıl dönümünde bizzat orada bulundum. Her türlü güvenlik önlemini alacak güven ortamını sağlamak istemekteyiz. Elbette ki insanlar açısından önemli bir nokta da, özellikle son yıllarda bazı köklü karşıtlıklar olmuştur. Bunlar hukuk devleti anlayışı, basın özgürlüğü gibi konular olmuştur. Bazı son derece somut durumların da çözüme ulaşması bizi mutlu etti. Ama hala tutuklu olan Alman vatandaşları var. Bunların da çözülmesi için katkı sağlamaya çalışıyorum. Bu konuda da bir çözüm bulunması için katkıda bulunmaya çalışıyorum. Yarın tekrar görüşmemiz olacak. Bu konuları da ele alacağız.

    — Almanya olarak istikrarlı bir Türkiye istemekteyiz. Kalıcı bir ekonomik büyüme kaydeden Türkiye olsun istemekteyiz. Ekonomik işbirliğini ele aldık. Sayın Erdoğan'ın ziyaretinden önce bakanların ziyaretleri oldu. Ekonomi bakanımız Türkiye'ye ziyaret yapacak. Ortak ekonomi komisyonu bir araya gelecek. Türk Alman enerji forumu bir araya gelecek.

    'EKİM ORTASINDA DÖRTLÜ ZİRVE DÜŞÜNÜYORUZ'

    — Göç konusunu ele aldık. Türkiye olağanüstü yüksek bir performans sergiliyor. Suriye'den gelen 3 milyon kadar mülteciye ev sahipliği yapıyor. İdlib'i ele aldık, yarın tekrar konuşacağız. Orada kırılgan bir durum var. Türkiye, Rusya ve Fransız cumhurbaşkanlarıyla bir araya gelerek ekim ortasında bir dörtlü zirve düşünüyoruz. Elbette belli yükümlülüklerimiz var. Mülteci için ayrılan kaynakların bürokrratik olmayan bir biçimde akmasını sağlamak istiyoruz.

    — Terörle mücadelede işbirliğini artırmak istiyoruz. Dışişleri bakanlarının son derece iyi bir işbirliği var. Elbette karşılıklı iyi ilişkileri arzulamaktayız. Tabii ki diğer taraftan demokratik, açık bir toplumun nasıl olması gerekiyor. Farklı görüşlere sahip olduğumuz bir konu olabileceğini bilerek ele almamız gerekiyor. Sadece Alman vatandaşı olanların tutuklu olmaları değil sadece. Karşılıklı konuşulmazsa ortak görüşler de oluşamaz. Kesinlikle görüşülmesi, konuşulması taraftarıyım.

    'FETÖ KONUSUNDA DAHA ÇOK NESNEL BULGUYA VE KANITA İHTİYACIMIZ VAR'

    Can Dündar
    © REUTERS / Gonzalo Fuentes
    Can Dündar: Erdoğan'ın basın toplantısına katılmayacağım
    Merkel soru cevap kısmında yöneltilen "Siz buraya gelmeden bir makale yazdınız. Almanya'dan FETÖ'yü terör örgütü kabul etmesi. Bu konuda detaylı olarak neler ele alındı? Özellikle burada yaşayan FETÖ üyelerinin olduğu biliniyor. İadesi yolu izlenecek mi?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "PKK Almanya'da yasaklanmıştır. Bütün aktiviteleri yasaktır. Ayrıntıları ele almadık ama daha önce ayrıntılı ele almıştık. Polisimizin gösterilerdeki tavrı kesin tutumumuzu gösterdi. FETÖ konusunda Türkiye'nin savlarına dikkatle inceliyoruz ama daha çok kanıta ihtiyacımız var. Genel olarak burada da aranan kişiler var. Henüz bazı vakalarda başarılı olamadık. Bazılarının burada olup olmadığından da emin değiliz."

    'TOPLAM 5 VAKA VAR'

    Merkel "Sayın Erdoğan ile tutuklu olanlar üzerine konuştuğunuzda bunu nasıl gözümüzde canlandırabiliriz? Bunları ne zaman tahliye edeceksiniz diye mi soruyorsunuz? Türkiye'deki yargının bağımsızlığına yönelik şüpheler var. Siz ısrarla tahliye edin mi diyorsunuz?" sorusuna da şu şekilde yanıt verdi: "Ben tabi aramızda nasıl konuştuğumuzu tek tek anlatacak değilim. Ama somut olarak ele alıyoruz tabi ki. Ve uzun da görüşmeler oluyor. Mesela sizin adını verdiğiniz kişi (Enver Altaylı) şu anda işimizi zorlaştıran vakalardan biri. Toplam 5 vaka var. Kesinlikle son derece somut olarak bu konuları ele aldığımıza güvenebilirsiniz."

    Almanya Başbakanı "Bir anayasal hükümeti düşürmeye çalışan FETÖ'nün üyelerine Almanya'da barındırmak ve bilgileri olduğunu söylemiştiniz. Bu nasıl değerlendirilecek bir konu? Yeni normalleşme adımlarının atılacağını biliyoruz. Almanya'dan Türkiye'ye bir heyet verecek, ilk somut adımları ne zaman bekleyebiliriz?" sorusuna da şu yanıtı verdi:

    " Belki tekrar bu somut vakalara dönebilirim. Mesela bazı vakalarda iddianamenin henüz hazırlanmamış olmasını konuştuk. Bundan ötürü çok muğlak bir durum ortaya çıkıyor. Ve tabi ki yargının bağımsızlığına karşı saygımız sonsuzdur. Ama bazı durumları, bazı süreçlerin farklı olmasını dilerdik. Bu da apaçık ortada. Darbe konusuna gelince kesinlikle şiddetle kınıyoruz. Kendim bizzat Türkiye'ye ziyarette bulundum, 200'den fazla insanın hayatından olduğunu biliyorum. Şimdi biz bu alanda daha çok bilgi edinmek için karşılıklı temasları sürdürüyoruz. Ama bu Gülen hareketini gerçekten PKK ile aynı seviyede değerlendirme açısından bu durumda değiliz, daha çok bilgiye ihtiyacımız var."

    'TOPLANTIYA KATILMAMAK CAN DÜNDAR'IN KENDİ KARARI'

    (Gazeteci Can Dündar'ın Türkiye'ye iadesinin söz konusu olup olmadığı ve basın toplantısına katılmama kararı)

    — Adli yardımlaşma ile ilgili konuları tek tek ele almak istemiyorum. Dündar  toplantıya katılmama kararını kendisi  vermiştir. Yanlış anlaşılma olmasın, akredistasyon için hukuki zemin vardır. Eşitlik açısından bu hak tanınmıştır. Can Dündar'ın kendisi katılmama kararı verdi. Kendisi hakkında benim ve Erdoğan arasında farklı görüşler olduğunu teyit edebilirim.

    ​Diğer taraftan ortak basın toplantısında tişörtünde  'Gazetecilere Özgürlük' yazan Avrupa Postası'ndan gazeteci Adil Yiğit salondan zorla çıkarıldı.

    Gazeteci Adil Yiğit
    © REUTERS / Fabrizio Bensch
    Gazeteci Adil Yiğit

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    Etiketler:
    Zirve, Suriyeli sığınmacılar, FETÖ, PKK, Adil Yiğit, Enver Altaylı, Can Dündar, Angela Merkel, Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Fransa, Suriye, Türkiye, Rusya
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