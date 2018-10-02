Las Vegas polisi, Cristiano Ronaldo'ya yeniden tecavüz soruşturması açtı

Cristiano Ronaldo, 9 yıl Real Madrid formasını terlettikten sonra bu sezon Juventus formasıyla yeni bir başlangıç yaparken, hakkında ilk kez 2009'da gündeme gelen cinsel saldırı soruşturması yeniden açıldı.

© AP Photo / Cristiano Ronaldo’ya tecavüz suçlaması

Dünyanın en iyi iki futbolcusundan biri addedilen Cristiano Ronaldo'nun 2009'da kendisini tecavüzle suçlayan kadının susması için yaptığı anlaşma bozulmuş gözüküyor.

2009'da ABD'nin Las Vegas kentindeki bir otel odasında Portekizli futbolcunun tecavüzüne uğradığını söyleyen Kathryn Mayorga, çektiği şikayeti yeniden yürürlüğe soktu. Las Vegas polisi de eski soruşturmayı yeniden açtı.

'YALAN HABER'

© REUTERS / Massimo Pinca/File Photo Ronaldo, tecavüz iddialarını reddetti: Benim ismimi kullanarak reklam yapmak istiyorlar

Haberi ilk duyuran Almanya'nın Der Spiegel haber sitesi, Ronaldo'nun 2010'da Mayorga'ya susması karşılığı 375.000 dolar ödemeye yönelik anlaşma yaptığını, ama artık kadının anlaşmadan vazgeçtiğini ve polise yeniden şikayette bulunduğunu yazdı.

33 yaşındaki futbol virtüözü ise suçlamaları kesin dille reddederken Der Spiegel'i 'yalan haber' yapmakla suçlayıp dava açmakla tehdit etti.

Ancak Mayorga'nın avukatları, susma anlaşmasının geçersiz kılınması için yargıya gitmeye hazırlanıyor.