Aziz Kocaoğlu: Aday olmama kararımdan sonra CHP yönetiminden kimse aramadı

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan Aziz Kocaoğlu, "Aday olmama kararım, benim en az 5 yıl önce verdiğim karardır. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, 2014 seçiminden hemen sonra aday olmayacağımı biliyordu" dedi.

"Benden daha mükemmel, daha iyi işler yapabilecek arkadaşlarımız da olacaktır. Gençlere de fırsat tanımak gerektiği düşüncesindeyim" ifadesini kullanan Kocağlu, şöyle devam etti:

— Aday olmayacağımı açıkladıktan sonra da gazeteci olarak sadece sizinle konuştum. Kararımdan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da parti üst yönetiminden beni arayan olmadı. Ben dinlenirken kim ne söyleyecekse söylesin. Biz işimize bakalım, İzmir için çalışmaya devam edelim. Gerçekten stresli bir süreç geçirdik. ‘Hortum geldi geliyor' haberleri bizi çok gerdi. Fuar dönemi yaşadık. Adaylık sürecinde kararım kesin olsa da o dönem de beni yordu.