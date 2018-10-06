Erdoğan:Türkiye'de kriz yok, ekonomiyle ilgili manipülasyon var

— Geçen bakan arkadaşlarıma da söyledim. Bunlardan fikri danışmanlık almayacaksınız dedi. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

— Bilindiği gibi 16 Nisan halk oylamasında 25 milyon 157 bin oy aldık. 24 Haziran seçiminde 26 milyon 330 bin oya ulaşmaya başladık. Buna karşılık 24 Haziran'da 21 milyon 338 bin oy elde ettik. Bir önceki milletvekili seçiminde 23 milyon 681 bin. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 21 milyon oy almıştık. Ak Parti son 4 yılda 26 ila 21 milyon arasında oy almaya mazhar oldu.

— Bize güvenen milletimize layık olmak için daha çok çalışmalıyız. Bizim milletimize sadece vefa değil can borcumuz var. Sadece partimize oy verenlere değil milletimizin tamamına hizmet vermek boynumuzun borcudur.

'2 AYA KALMADAN DURUMU TOPARLADIK'

— Türkiye tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen 2 aya kalmadan durumu toparladık.

— Her kriz beraberinde birçok fırsatı beraberinde getirir. Durumu toparladık ve yolumuza devam ediyoruz. Döviz kurunun bir anda artış göstermesini sadece ekonomik sebeplerle izah etmek mümkün değil. Sorumluluktan kaçmaya çalışmıyoruz, yaptığımız durum tespitidir.

— Eksiklerimiz, sıkıntılarımız, çözmemiz gereken sorunlarımız yok mu, elbette var. Seçimden sonra da kolları sıvamış, reformlar için çalışmalara başlamıştık. Öyle bir orantısızlık var ki, işin altında başka şeyler aramak zorunda oluyoruz.

— Özel sektörümüzün bu krizi fırsata çevirecek mahiyete sahip olduğuna inanıyorum. Bazıları krizi fırsata çevirmekle fırsatçılığı karıştırıyor. Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Serbest piyasa çerçevesinde gerekli mücadeleyi yapacağız. Gereken yaptırımları uygulayacağız.

— Türkiye borcuna sadıktır. Yeter ki işi diyet borcuna getirmesinler. İşte o zaman külahları değişiriz.

'BU CAN BU TENDE OLDUKÇA HİÇ KİMSE TÜRKİYE'Yİ ULUSLARARASI KURULUŞLARIN BOYUNDURUĞU ALTINA SOKAMAZ'

— Son günlerde finansal danışmanlık alınan şirket üzerindeki tartışmalar aslında bizi töhmet altında bırakarak ülkemizi aynı cendereye sokma girişimidir. Biz bu oyuna gelmeyiz. Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz.

'8 ŞEHİDİMİZ Mİ VAR, O TERÖRİSTLER BİLSİNLER Kİ BUNU 800 TERÖRİSTLE ÖDEYECEKLER'

— 8 şehidimiz oldu, 8 şehidimize şahsım ve milletim adına Allah'tan rahmet diliyorum.Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğurulmuştur. 8 şehidimiz mi var, o teröristler bilsinler ki bunu 800 teröristle ödeyecekler. Şu anda kaçacak yer arıyorlar. O deliklerde inlerine gire gire bunları bitireceğiz. Kandil'de, Sincar'da bitireceğiz.

'TÜRKİYE'DE KRİZ YOK'

— (CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları) Türkiye'de bir defa kriz yok. Önce bir ekonomiyi öğren. Türkiye'de ekonomiyle alakalı bir manipülasyon var, manipülatif bir hareket var. Bununla bir fatura kesmeye çalışıyorlar, sen de bu faturanın aktörleri arasında yerini alıyorsun.

— Biz kimseye gidip para istemedik. Yatırımcılara davet etmek başka bir şeydir, para istemek başka bir şeydir.

— 5 yıl 10 aya mahkum olan bir sözde gazeteci vardı ya. Almanya'da da rahat durmadı. Orada da kendisine sahip çıkacak olanları, sözde siyasetçileri buldu. Biz de gelince haber gönderdik, dedik ki, böyle böyle. Orada bulunacaksa biz müşterek bir basın toplantısı yapamayız. Siz kalkar onunla yaparsınız, biz onun olmadığı bir basın toplantısını yaparız. Benim ülkemden 5 yıl 10 aya mahkum olmuş bir sözde gazeteciyi barındırıyorsanız bunun stratejik ortaklığa, ortaklığa yakışan yanı yoktur. Aynı durum size olsa, bize kaçmış olsa, elinden tutup size teslim ederiz. Maalesef ülkemize ihanet edenleri bu ülkelerden istiyoruz 50 dereden su getiriyorlar. Bu bütün Batı ülkelerinde böyle.

— Kamu Özel Ortaklığı… Bay Kemal, 3. Köprü, 3 Havalimanı.. Bunlar nasıl yapılıyor öğren. Her şey cepteki parayla yapılmaz. Aslolan kaynakları çeşitlendirmek. Biz bunları kaynakları çeşitlendirerek yaptık. G20'de kamu özel ortaklığının nasıl yapıldığı bilgisini verdik. Artık Hazine ve Maliye Bakanımız iş dünyasına söylesin de bunu ona anlatsınlar.

'FİKRİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALMAYACAKSINIZ DEDİM'

— (Türkiye'nin McKinsey Danışmanlık şirketiden danışmanlık alması) Geçen bakan arkadaşlarıma da söyledim. Bunlardan fikri danışmanlık almayacaksınız dedi. Hiç gerek yok. Biz bize yeteriz.