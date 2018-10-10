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08:47 10 Ekim 2018
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

    Kaşıkçı'nın nişanlısı Trump'tan yardım istedi

    © REUTERS / REUTERS
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    Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi.

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert
    © AP Photo / Alex Brandon
    ABD Dışişleri: Kaşıkçı'ya ne olduğunu bilmiyoruz
    Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na 2 Ekim'de girdikten sonra kendisinden  haber alınmayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Türk nişanlısı Hatice Cengiz, ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi.

    Kaşıkçı'nın yazarı olduğu Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede çağrısını yapan Cengiz, Trump'tan nişanlısının kaybolmasıyla ilgili olayın adydınlatılması konusunda yardım istedi.

    Nişanlısının 'prensipleri için mücadele ettiğini' söyleyen Cengiz, 'Türk hükümeti yetkililerinin yeteneklerine güvendiğini'de vurguladı.

    'YALVARIYORUM'

    Cengiz "Şu anda Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'a Cemal'in kayboluşunu aydınlatmaya yardım etmeleri için yalvarıyorum" ifadelerini kullandı.

    Cengiz ayrıca yazısında "Suudi Arabistan'dan özellikle de Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'dan da aynı hassasiyeti göstermelerini ve konsolosluktaki kamera kayıtlarını açıklamalarını istiyorum" diye yazdı.

    Trump dün Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili endişelerini ifade etmiş, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Suudi Arabistan yönetimine, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı tamamen desteklemesi ve bu soruşturmanın sonuçları hakkında şeffaf olması çağrısında bulunmuştu.

    'UMUDUM YAVAÇA TÜKENİYOR'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © AFP 2018 / Nicholas Kamm
    Trump: Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda endişeliyim
    Cengiz, nişanlısının konsolosluğa girerken yazdıklarının bazı insanları kızdırmış olabileceğini bildiğini ancak 'orada güvende olacağını' düşündüğünü, ancak 3 saatlik bekleyişin ardından 'korku ve endişenin' kendisine hakim olduğu belirtti.

    Cengiz, nişanlısının hala hayatta olduğuna inandığını ancak 'umudunun her geçen gün yavaşça tükendiğini' de yazdı.

    Türk hükümetinden kaynaklar 59 yaşındaki Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmüş olabileceğine inanıyor. Kaşıkçı'nın kaçırılma ihtimali de araştırılıyor. Riyad ise iddiaları yalanlıyor.

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    Etiketler:
    Hatice Cengiz, Cemal Kaşıkçı, Mike Pompeo, Kral Selman, Donald Trump, Suudi Arabistan, Türkiye, ABD
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