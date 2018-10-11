ABD kaza sonrası tüm F-35 savaş uçağı filosunun uçuşlarını durdurdu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) geçen ay bir F-35B savaş uçağının kaza yapması sonrası dünya genelinde tüm F-35 hayalet uçağı filosunun uçuşlarını durdurma kararı aldı.

ABD'nin ve uluslararası ortaklarının F-35 programının sözcüsü Joe DellaVedova 28 Eylül'deki kazanın ardından tüm F-35 hayalet uçaklarının uçuşlarını geçici olarak durdurduklarını söyledi.

ABD Deniz Piyadeleri'ne ait bir F-35B savaş uçağı 28 Eylül'de Güney Karolayna'daki eğitim uçuşu sırasında düşmüş, pilot paraşütle atlayarak kurtulmuştu.

Olay, F-35 tipi uçakların tarihinde bir ilk olmuştu.

F-35 FİLOSUNUN TAMAMININ YAKIT BORULARI İNCELENECEK

Sözcü DellaVedova F-35 filosunun tamamının motorlarındaki yakıt borularının inceleneceğini söyledi.

DellaVedova şüpheli yakıt borularının yenielriyle değiştirileceğini, yakıt borularında sorun olmayan F-35'lerin ise operasyonel duruma geçirileceğini belirtti.

Sözcü incelemenin önümüzdeki 1-2 gün içinde tamamlanmasının beklendiğini de ifade etti.