Papaz Brunson evinden ayrıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 4. kez hakim karşısına çıkacak olan Brunson'un evinden çıktığı sırada yoğun güvenlik önlemi aldı.
Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak
Yargı süreci, ABD ile ilişkilerde de en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Davaya karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, hukuki sürecin devam ettiğine vurgu yapıyor.
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