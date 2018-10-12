Papaz Brunson evinden ayrıldı

FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson, yargılandığı davanın duruşması için evinden ayrıldı.

© AFP 2018 / Mandel Ngan ABD Dışişleri: Brunson'un serbest bırakılmasını bekliyoruz

FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen, tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson yargılanmak üzere Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürüldü.

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler 4. kez hakim karşısına çıkacak olan Brunson'un evinden çıktığı sırada yoğun güvenlik önlemi aldı.

Emniyet güçleri eşliğinde Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülen Brunson'ın yargılandığı davanın duruşması bu yerleşkede yapılacak

Yargı süreci, ABD ile ilişkilerde de en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Davaya karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın serbest bırakılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, hukuki sürecin devam ettiğine vurgu yapıyor.