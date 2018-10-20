‘Sınır Tanımayan Gazeteciler' Riyad'a baskı yapılması çağrısında bulundu

Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün açıklanmasından sonra, gerçeklerin ortaya çıkarılması için Riyad'a uluslararası baskı yapılması çağrısında bulundu.

RSF Genel Sekreteri Christophe Deloire, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kaşıkçı'nın ölümünün teyit edilmesinden sonra, cinayetin aydınlatılması ve Suudi gazetecilerin serbest bırakılması için Riyad'a güçlü, kararlı ve sürekli bir uluslarrası baskı yapılmasını bekliyoruz" diye yazdı.

After the recognition of #Khashoggi’s death, we expect a determined, constant and powerful pressure to be kept on #Saudi_Arabia in order to get the whole truth on the case and the release of Saudi Arabian journalists that have been condemned to crazy and horrible sentences. pic.twitter.com/7snlAiYBoo — Christophe Deloire (@cdeloire) October 20, 2018

​Deloire 'baskıların hafifletilmesi ve uzlaşma politikalarına gidilmesinin, konuları tartışmaya açmaya cesaret eden ve soruşturma yürüten gazetecileri tutuklayan, kaçıran ve hatta öldüren Suudi Arabistan'a öldürme yetkisi verilmesiyle eşdeğer olacağını' ifade etti.

Any attempt to get rid of the pressure on #Saudi_Arabia and to accept a compromise policy would result in giving a « license to kill » to a Kingdom that puts in jail, lashes, kidnappes and even kills journalists who dare to investigate and launch debates. #KhashoggiMurder https://t.co/ccUxEh7HZP — Christophe Deloire (@cdeloire) October 20, 2018

​Delorie ayrıca " RSF, Suudilerle iş yapmanın dondurulması çağrısı yapıyor. Krallık, gazetecileri gözaltına alma, onlara kırbaç cezası verme, kaçırma ve onları kaybetme uygulamalarını sonlandıracağına dair resmen söz vermedikçe ticaret normale dönmemeli" ifadelerini kullandı.

RSF calls for freeze on business ties with Saudis. Business cannot return to normal until the Kingdom gives a solemn undertaking to end practices like detaining journalists, sentencing them to flogging, abducting them and making them disappear https://t.co/rgdpfoT9SW #Khashoggi pic.twitter.com/RyypvTO9GX — Christophe Deloire (@cdeloire) October 20, 2018

​​Suudi Arabistan Başsavcısı General Suud El-Muadcib, Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki kavgada öldüğünü ve olayla ilgili 18 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Başsavcı ayrıca, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Genel İstihbarat Başkan Yardımcısı Ahmed Asiri'nin de görevden alındıklarını belirtmişti.