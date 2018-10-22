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14:44 22 Ekim 2018
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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan'dan yerel seçim yorumu: Belki de ana muhalefetin sonu olacak

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Haberler
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle ilgili olarak yorum yaptı. Erdoğan, CHP'yi kasıtla "Belki de bu seçimler ana muhalefetin sonu olacak" dedi.

    Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı'nda konuştu. Burada partisinin Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere dair çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık" dedi.

    "Standardımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Böyle bir yanlışa düşmüş olsaydık bu oy oranlarının yarısını dahi alamazdık" ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Halil Sağırkaya
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    - Biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ifşa etmekten geri durmayacağız. Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Sadece millete değil, CHP'ye de bela. CHP'yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK'yı batırdı, CHP'yi batırmanın gayreti içerisinde.

    'SİZ HANIMLARI İKNA EDİN, ONLAR BEYLERİNİ İKNA ETMENİN YOLUNU NASILSA BULURLAR'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatına çalışmaları konusunda birtakım önerilerde bulundu. Teşkilatın çok sıkı çalışması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Yaptığımız hizmetlerin hanım kardeşlerimize anlatmanın beylere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum. Siz hanımları ikna edin. Onlar nasılsa beylerini ikna eder" diye konuştu.

    '3.5 MİLYON SURİYELİ BİZİM MİSAFİRİMİZDİR, SIKINTILARI, SORUNLARI OLABİLİR'

    Erdoğan, ana muhalefetin sandığa gölge düşürmek için her yolu deneyeceğini iddia etti. "Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar" diyen Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak şunları söyledi:

    — Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. Bu millet her zaman ensar olmuştur. Şimdi de aynı anlayışın içindeyiz. Kardeşlerimize kapılarımızı açtık, 3.5 milyon Suriyeli bizim misafirimizdir. Sıkıntıları, sorunları olabilir. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Toplamda 4 milyon.

    Özgecan Aslan
    © AA / Sezgin Pancar
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    'TÜRKİYE'DE KADINI GERÇEK ANLAMDA ÖZGÜRLEŞTİREN HAREKET AK PARTİ'DİR'

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    — Türkiye'de kadını gerçek anlamda özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı üniversite kapılarında ikna odaları kuran lümpen anlayışa göre yapmıştır. Kadını politikalarının merkezine yerleştiren başka bir hareket yoktur.

    — 2002'de parlamentodaki kadın milletvekili sayısı 24, kadın temsil oranı 4,4 iken, 24 Haziran sadece AK Parti sıralarında 53 hanım kardeşimiz milletvekili olarak oturuyor. Bunların 46'sı da teşkilatta. AK Parti teşkilatına bu denli önem veren bir partidir. Bu teşkilatta çalışan er veya geç parlamentodaki yerini alacaktır. AK Parti'nin şu anda 1'i büyükşehir olmak üzere 8 kadın belediye başkanı bulunuyor. Biz bu sayıları yeterli görmüyoruz. Bu rakamların nüfusa göre orantılı yansıtılmasıdır.

    'AK PARTİ'NİN HİZMET SANCAĞI DALGALANIYORSA BUNDA EN BÜYÜK PAY HANIMLARDADIR'

    — Nasıl biz ülkemizdeki kadınların meselelerini sahiplenmişsek onlar da AK Parti'yi sahiplendiler. 17 yıldır Türkiye'de AK Parti'nin hizmet sancağı dalgalanıyorsa bunda en büyük pay hanımlardadır.

    — AK Parti olarak bizim alameti farikamız, işte şu karşımızdaki manzaradır. Biz dışlayan değil, her etnik kökenden insanı bünyesinde bulunduran bir partiyiz. Tüm farklılıkları kucaklayan bir partiyiz. 81 milyonun her bir ferdini bağrına basan bir partiyiz. Bu güne kadar ayrımcılığın, ırkçılığın bu kapıdan içeri girmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Helal rızk için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın sularında balıkçılık yapan arasında fark yoktur.

    Suriyeli, mülteci, sığınmacı, kamp
    © Fotoğraf : DHA
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    — Özellikle ana muhalefet partisi ve avenelerinin insanlarımızı birbirine düşürmesine fırsat vermeyeceğiz. Sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecekler. Bir taraftan bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar, diğer taraftan Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içinde olabilirsin. Çünkü sen muhacir nedir bilmezsin. Bu millet her zaman ensar olmuştur. Şimdi de aynı anlayışın içindeyiz. Kardeşlerimize kapılarımızı açtık, 3.5 milyon Suriyeli bizim misafirimizdir. Sıkıntıları, sorunları olabilir. Hiçbir zaman bir ayrım yapmadık. Toplamda 4 milyon.

    'AB SÖZÜNÜ YERİNE GETİRMEDİ'

    — AB vermesi gereken parayı vermiş vermemiş bizim için önemli değil. Biz ne yaptık? 33 milyar biz harcama yaptık. AB sözünü yerine getirmedi. Şu ana kadar 1.750 milyar euro. Oradan gelse de gelmese de biz ev sahipliğine devam ediyoruz. Rabbim bunun neticesini inşallah verecektir.

    — 7 yıldır büyük bir sabır ve ali cenablıkla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapan bu millete söylemedikleri yalan kalmadı. Türk milletinin basiret ve ferasetini aşamadılar. Her seçimde aynı şeyleri yapıp farklı sonuç almaktan kendilerini alamıyorlar. Mart 2019'da da sonuç aynı olacak, aynı hezimeti yaşayacaklar.

    'CHP'Yİ BUNDAN KURTARMAMIZ LAZIM'

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © Fotoğraf : CHP
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    - Biz bugüne kadar başkalarından ziyade kendimizin ne yaptığına baktık. Standardımızı muhalefetin belirlemesine izin vermedik. Böyle bir yanlışa düşmüş olsaydık bu oy oranlarının yarısını dahi alamazdık. Biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla uğraşmayacağız. Biz rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını ifşa etmekten geri durmayacağız. Mart 2019 seçimleri sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Sadece millete değil, CHP'ye de bela. CHP'yi de bundan kurtarmamız lazım. SSK'yı batırdı, CHP'yi batırmanın gayreti içerisinde.

    — Adam İngiltere'ye bir şeyler konuşuyor, Türkiye'yi şikayet ediyor. Özgürlük, demokrasi yok diyor. Özgürlük, demokrasi yok da her seçimi kaybettin, hala seçime giriyorsun. Bundan büyük demokrasi olur mu? Onda ders alacak. Neyse gerisini söylemeyim.

    — 24 Haziran seçimlerinin tam anlamıyla idareye yansıması Mart 2019'a bağlıdır. Kale içeriden fethedilir. Ana muhalefetin, muhalefetin yaptığı bir şey yok. Ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin hanım kardeşlerimize anlatmanın beylere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum.

    'KALE İÇERİDEN FETHEDİLİR'

    — 24 Haziran seçimlerinin tam anlamıyla idareye yansıması Mart 2019'a bağlıdır. Kale içeriden fethedilir. Ana muhalefetin, muhalefetin yaptığı bir şey yok. Ne yapıyorsak biz yapıyoruz. Yaptığımız hizmetlerin hanım kardeşlerimize anlatmanın beylere anlatmaktan daha kolay olduğunu düşünüyorum.

     

    Etiketler:
    hizmet bedeli, yerel seçim, Misafir, ittifak, kadın, Cumhurbaşkanlığı, CHP, AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye
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