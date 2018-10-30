AK Parti, sağlıkta şiddet teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, 44 maddelik sağlıkta şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.
Tüp bebek kapsamının genişletilmesi öngörülen teklifte, sigara paketlerinin tep tip ve standart hale getirilmesi de yer aldı.
Perşembe günü Meclis Sağlık Komisyonu'nda görüşülmesi öngörülen kanun teklifinden detaylar şöyle:
— Sağlıkta şiddette failler artık karakoldan serbest kalmayacak. Savcılığa sevk edilecek.
— Teklifle ilaç tedarik zincirine aykırı hareket edenlere yaptırım artacak. Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz ilaç satışı yapanlara 300 bin liraya kadar ceza verilecek.
— Yoğunluk varsa aile hekimi hastayı başka aile hekimine yönlendirebilecek.
— Sigara açıkta değil kapalı dolapta satılacak. Kapalı dolapta sigara satma zorunluluğuna uymayana 5 bin lira ceza uygulanacak.
— Tütün ürünleri reklamları, sinema salonları ve sosyal medyada yapılmayacak. Tütün ürünlerindeki uyarı yazıları büyütülecek.
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