AK Parti, sağlıkta şiddet teklifini Meclis'e sundu

AK Parti, sağlıkta şiddet kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sundu. Teklifte sigara satışı, tüp bebek tedavisi ve ilaçlara dair maddeler de var. Teklif yasalaşırsa, sigara paketleri de tek tip ve standart paket haline getirilecek.