‘Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonun Zor Mağar bölgesinden başlaması olası'

Ankara'nın Fırat'ın doğusundaki PYD'ye yönelik yakında gerçekleşeceğine işaret ettiği operasyonu Sputnik'e değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt "Askeri kaynaklardan edindiğim bilgiye göre, operasyonun Fırat Nehri'nin kıyısındaki Zor Mağar bölgesinden başlaması olası. Zaten topçu atışları da buradan başladı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusundaki PYD'ye yönelik operasyon gerçekleştirileceğini açıklamasının ardından gözler, olası operasyonun detaylarına çevrildi. Konuyu Sputnik'e değerlendiren Gazeteci Ceyhun Bozkurt "Türkiye, Fırat'ın doğusu konusunda kararlı. Bu kararlılığını da her fırsatta gösteriyor. Özellikle Astana süreciyle birlikte Türkiye, Rusya ve İran'ın adım adım Suriye'de çözüme doğru yönelik hamleleri, kaosu devam ettirmek isteyenlerin elini zayıflattı. Son olarak İdlib konusunda Türkiye ile Rusya'nın Soçi'de vardığı mutabakat, bu ülkedeki sorunu çözmek isteyenlerin elini güçlendirdi. Çünkü bu meselenin önündeki en büyük engel Fırat'ın doğusunda terör örgütünün işgali. Buradaki işgal, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önündeki için de en büyük engel" dedi.
‘FIRAT'IN DOĞUSUNA YÖNELİK OPERASYONLAR PARÇA PARÇA YAPILACAK'
Olası operasyonun askeri boyutuna da işaret eden Bozkurt "Her harekâtın önemli bir hazırlık aşaması vardır. Bu hazırlık aşamasının unsurları sadece askeri değildir. Siyasi boyut, ekonomik boyut, propaganda boyutu vs. Hepsini barındırır. Fırat Kalkanı Harekâtı'nda da, Zeytin Dalı Harekâtı'nda da bu böyle oldu. Bakıldığı zaman Fırat'ın doğusu çok daha geniş bir coğrafya. Bu nedenle bütününe yönelik bir operasyon değil de, parça parça harekâtlar yapılacağını düşünüyorum" dedi ve şöyle devam etti:
"Aldığım bilgiler de o yönde. Geçtiğimiz günlerde yapılan bombardıman yapılan yer Zor Mağar, Fırat Nehri kıyısında PYD işgali altındaki bölge. Yani bizim Fırat Kalkanı bölgesinin hemen karşı kıyısı. Muhtemelen ilk aşamada Fırat Nehri'nin doğu bölgesini temizlemeye yönelik bir harekât planlanması öne çıkabilir. Bu dönemde de diğer bölgelere yönelik topçu atışları veya olası nokta operasyonlar gündeme gelebilir."
‘TÜRKİYE HEM DİPLOMASİ HEM DE ZOR GÜCÜ KULLANACAKTIR'
Operasyon sürecinde diplomasinin de yeri olacağına işaret eden Bozkurt "Ancak şunu bilmek gerekir ki, bu süreç uzun vadeli olacak. Çünkü karşımızdaki coğrafyada ABD'nin üsleri ve özel unsurları bulunuyor. Adeta terör örgütüne kalkan görevindeler. Her gün ABD'li bir komutanın bir teröristle fotoları basına yansıyor. Birlikte hareket ediyorlar. Bu nedenle dönem dönem diplomasi dönem dönem zor gücü öne çıkacaktır" diye ekledi.
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