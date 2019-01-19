Erdoğan, AK Parti'nin Samsun adaylarını açıklıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 'AK Parti Samsun Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor:

'DAVA ERLERİYLE DEVAM EDECEĞİZ'

— Kişisel hesaplarını partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi davasının emrinde değildir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini yüceltecek, zafere taşıyacağız. Bu yıl 19 Mayıs'ı farklı kutlayacağız.