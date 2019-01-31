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18:57 31 Ocak 2019
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    Hannover Messe Fuarı

    200’ü aşkın Türk markası Almanya'daki uluslararası fuarda olacak

    © Sputnik / Hannover Messe
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    Ticaret Bakanlığı Türk şirketlerine, Nisan ayında Almanya’da gerçekleşecek uluslararası sanayi buluşması olan Hannover Messe’ye katılmaları için teşvik verecek. Böylece 200’ün üzerinde Türk markası etkinlikte olacak.

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    © AA /
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    Türk makinelerinin rekabet gücünü arttırmak isteyen Ticaret Bakanlığı'nın gözü bu yıl 1 — 5 Nisan 2019, "Hannover Messe" Fuarı'nda olacak. Bakanlık "Endüstriyel Teknoloji" alanında dünyanın lider ticaret buluşması olan Hannover Messe'ye yerli ve milli ürünleriyle katılacak olan Türk şirketlerine önemli destekler sunacak. Dünyanın başlıca fuar organizatör firmalarından Deutsche Messe A.G. tarafından Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuar; "Endüstriyel Zeka" ana temasıyla kapılarını açacak.

    Makine ve elektrik mühendisliği bileşenlerinin dijital teknolojilerle uyumunu ele alan dünyanın lider platformu Hannover Messe, 1 — 5 Nisan tarihleri arasında Türk sanayicileri, Almanya'da ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda, otomasyon, robotik, endüstriyel yazılım, güç aktarım ve akışkan teknolojisi, enerji teknolojileri, basınçlı hava ve vakum teknolojileri, yan sanayi ve Ar-Ge alanlarında lider tedarikçilerin bir araya gelecek.

    200'ü aşkın Türk markasının katılacağı Hannover Messe'de makine öğrenimiyle ilgili 100'ün üzerinde somut uygulama örneği sergileneceğine dikkat çeken Deutsche Messe Basın Sözcüsü Brock McCormack, "Makine öğrenimi ve yapay zeka farklı kaynaklardan elde edilen verileri birbirleriyle bağlantılı hale getirerek kilit bir rol oynuyor. Bu değişim, dünyada en iyi Hannover Messe'de sergileniyor" dedi.

    TİCARET BAKANLIĞI'NDAN FUARA DESTEK

    otel odası
    © Sputnik / Mihail Mokrushin
    Ticaret Bakanlığı, ‘helal oteli’ anlattı
    Ticaret Bakanlığı tarafından dünyanın en önemli sanayi buluşması olan Hannover Messe'ye yerli ve milli markaları ile katılan Türk şirketlerine teşvik verecek. Hannover Messe Fuarı'nın milli katılımları ise Deutsche Messe işbirliği ile İstanbul Ticaret Odası tarafından 3 farklı alanda organize ediliyor.

    İstanbul Ticaret Odası yan sanayi, enerji ve akışkan teknolojileri hollerinde 60'ın üzerinde katılımcıyla fuarda yer alacak ve fuar boyunca B2B etkinliklerle katılımcılarını muhtemel alıcılar ile buluşacak. Türkiye'nin makinacıları da yine her yıl olduğu gibi fuarda Türk firmalarını temsilen standları ile yer alacak ve Türk sanayicileri uluslararası ortaklarla bir araya getirmek için 2 Nisan'da standında bir etkinlik düzenleyecek. Hannover Messe fuarına toplamda Türkiye'den 6 bin metrekare alanda 200'e yakın firma katılım gösterecek. Bu yıl ayrıca dijitalleşme, yapay zeka, insan-makine işbirliği ve platform ekonomisi uzmanları Endüstriyel Öncüler Zirvesinde buluşacak. Zirvede 2025 yılı için neler yapılması gerektiği ele alınacak.

    ‘TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ UZUN YILLARA DAYANIYOR'

    Mahkeme
    © Sputnik / Maksim Bogodvid
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    Etkinliğin partner ülkesi ise İsveç olacak. Türkiye ve İsveç arasındaki başarılı ticari ilişkilerin uzun yıllara dayandığını belirten İsveç İstanbul Başkonsolosu Therese Hydén şöyle konuştu:

    "İsveç'in uzun yıllara dayanan yaratıcılığı ve endüstriyel inovasyonu artırma geleneği, ABB, SKF ve Ericsson gibi çokuluslu şirketlerin doğmasına olanak sağladı. Bu anlamda bizler, en son yenilikleri nasıl sürdürülebilir çözümlere dönüştüreceğimizi biliyoruz. İsveçli şirketler, inovatif çözümleri devlet akademi ve sanayi işbirlikleri çerçevesinde uzun yıllardır Türkiye'de de uyguluyor. Yaklaşık 130 yıldır Türkiye'de bulunan, Türkiye'de 70'den fazla kurum ve üniversiteyle işbirliği yapmakta olan Ericsson, Türkiye Bilişim sektöründe TÜBİTAK destekli ilk araştırma laboratuvarı olan Ericsson Research Turkey Lab'ı geçtiğimiz yılın Aralık ayında İstanbul'da açtı.Atlas Copco, ABB, SKF, Nederman, Arlight ve Systemair HSK gibi İsveç şirketleri de, Türk endüstrisine akıllı ve enerji verimli çözümler sunuyor."

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    Etiketler:
    Türk firmaları, endüstri, yapay zeka, teknoloji, teşvik, sanayi, fuar, Deutsche Messe, Hannover Messe, TÜBİTAK, Ticaret Bakanlığı, Therese Hydén, Brock McCormack, Hannover, İsveç, Türkiye, Almanya
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