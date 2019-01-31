200’ü aşkın Türk markası Almanya'daki uluslararası fuarda olacak

Makine ve elektrik mühendisliği bileşenlerinin dijital teknolojilerle uyumunu ele alan dünyanın lider platformu Hannover Messe, 1 — 5 Nisan tarihleri arasında Türk sanayicileri, Almanya'da ağırlamaya hazırlanıyor. Fuarda, otomasyon, robotik, endüstriyel yazılım, güç aktarım ve akışkan teknolojisi, enerji teknolojileri, basınçlı hava ve vakum teknolojileri, yan sanayi ve Ar-Ge alanlarında lider tedarikçilerin bir araya gelecek.
200'ü aşkın Türk markasının katılacağı Hannover Messe'de makine öğrenimiyle ilgili 100'ün üzerinde somut uygulama örneği sergileneceğine dikkat çeken Deutsche Messe Basın Sözcüsü Brock McCormack, "Makine öğrenimi ve yapay zeka farklı kaynaklardan elde edilen verileri birbirleriyle bağlantılı hale getirerek kilit bir rol oynuyor. Bu değişim, dünyada en iyi Hannover Messe'de sergileniyor" dedi.
TİCARET BAKANLIĞI'NDAN FUARA DESTEK
İstanbul Ticaret Odası yan sanayi, enerji ve akışkan teknolojileri hollerinde 60'ın üzerinde katılımcıyla fuarda yer alacak ve fuar boyunca B2B etkinliklerle katılımcılarını muhtemel alıcılar ile buluşacak. Türkiye'nin makinacıları da yine her yıl olduğu gibi fuarda Türk firmalarını temsilen standları ile yer alacak ve Türk sanayicileri uluslararası ortaklarla bir araya getirmek için 2 Nisan'da standında bir etkinlik düzenleyecek. Hannover Messe fuarına toplamda Türkiye'den 6 bin metrekare alanda 200'e yakın firma katılım gösterecek. Bu yıl ayrıca dijitalleşme, yapay zeka, insan-makine işbirliği ve platform ekonomisi uzmanları Endüstriyel Öncüler Zirvesinde buluşacak. Zirvede 2025 yılı için neler yapılması gerektiği ele alınacak.
‘TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ UZUN YILLARA DAYANIYOR'
"İsveç'in uzun yıllara dayanan yaratıcılığı ve endüstriyel inovasyonu artırma geleneği, ABB, SKF ve Ericsson gibi çokuluslu şirketlerin doğmasına olanak sağladı. Bu anlamda bizler, en son yenilikleri nasıl sürdürülebilir çözümlere dönüştüreceğimizi biliyoruz. İsveçli şirketler, inovatif çözümleri devlet akademi ve sanayi işbirlikleri çerçevesinde uzun yıllardır Türkiye'de de uyguluyor. Yaklaşık 130 yıldır Türkiye'de bulunan, Türkiye'de 70'den fazla kurum ve üniversiteyle işbirliği yapmakta olan Ericsson, Türkiye Bilişim sektöründe TÜBİTAK destekli ilk araştırma laboratuvarı olan Ericsson Research Turkey Lab'ı geçtiğimiz yılın Aralık ayında İstanbul'da açtı.Atlas Copco, ABB, SKF, Nederman, Arlight ve Systemair HSK gibi İsveç şirketleri de, Türk endüstrisine akıllı ve enerji verimli çözümler sunuyor."
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