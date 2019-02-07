İstanbul Valisi: Üç vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık

Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi ve şunları söyledi:
"Üç kişinin daha cansız bedenine ulaştık. Hayatın kaybeden vatandaş sayımız 6'ya ulaştı."
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binayla ilgili son gelişmeleri paylaştı
Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi ve şunları söyledi:
"Üç kişinin daha cansız bedenine ulaştık. Hayatın kaybeden vatandaş sayımız 6'ya ulaştı."
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