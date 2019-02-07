İstanbul Valisi: Üç vatandaşımızın daha cansız bedenine ulaştık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Kartal'da çöken binayla ilgili son gelişmeleri paylaştı

Yerlikaya, Kartal'da çöken binanın enkazından 3 kişinin daha cesedinin çıkarıldığını bildirdi ve şunları söyledi:

"Üç kişinin daha cansız bedenine ulaştık. Hayatın kaybeden vatandaş sayımız 6'ya ulaştı."