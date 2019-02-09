Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'daki enkaz alanında: Buradan almamız gereken dersler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki gemi indirme töreninin hemen ardından,arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği Kartal'daki enkaz alanına geldi. Erdoğan, şu an çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kartal'daki incelemelerin ardından şu açıklamayı yaptı:

'KARARLI ŞEKİLDE ATIMLARI ATACAĞIZ'

"Biz şimdi hastanede bir ziyaret yapacağız. Ondan sonra cenaze törenine katılacağız. Buradan almamız gereken bir çok dersler var. Ve buna göre de gerek başsavcımız, gerek savcılar, gerek bilirkişi heyetleri, bütün bakan arkadaşlarım, AFAD hepsi çalışmalarını sürdürüyor. Ondan sonra bizler de oturacağız. Değerlendirmesini yapacağız ve atılması gereken adımları atacağız."

'KENTSEL DÖNÜŞÜME MİLLETÇE SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM'

Enkaz alanının ardından hastanede yatanları ziyaret eden Erdoğan kaçak yapılara vurgu yaparak "Buna artık ben afet demeyeceğim çünkü bu bir afet değil. Bu aslında ne yazık ki yıllardır konuştuğumuz, söylediğimiz özellikle bu bina yapımlarında kullanılması gereken malzemeler konusu, binaların yapıldığı yerle ilgili atılması gereken adımlarda zemin etüdleri ve bu etüdlere dikkat edilmeden maalesef yapılan inşaatlarda zaman zaman yaşadığımız çok ciddi sıkıntılar var. Ranta yönelik, daha çok para kazanmaya yönelik kaçak yapılan bu işlerle, şu anda tabii bu bölgede çok ciddi bir sıkıntıyı yaşadık" dedi.

Kentsel dönüşümün desteklenmesi gerektiğini belirten Erdoğan "Bundan sonraki süreçte iktidarımızın kentsel dönüşüm, değişim diye ortaya koyduğu teze, milletçe de sahip çıkmamız lazım" şeklinde konuştu.

Erdoğan daha sonra çöken binada hayatını kaybedenlerin cenaze törenine katıldı.