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    Recep Tayyip Erdoğan

    Erdoğan: Patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum, bir merminin fiyatını biliyor musunuz?

    Murat Kula
    Haberler
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    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (137)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da konuştu.

    Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: 

    — CHP, terör örgütüyle, terör örgütünün siyasi temsilcisiyle yürüyor. Yanında da İyi Parti ve Saadet Partisi var. Bizimki Cumhur İttifakı. Biz 15 Temmuz darbe girişimi karşısında el ele verdik. Biz kurduğumuz Cumhur İttifakı ile yürüyoruz. Bunlar sanıyorki meydan kendilerine kalacak.

    — Domatese, bibere sarılmış durumdalar. Bunları konuşarak oy toplayacaklarını sanıyorlar.

    — Ben buradan patlıcancılara, bibercilere, patatescilere sesleniyorum: Siz bir merminin fiyatını biliyor musunuz?

    — Modern bir Türkiye'yi inşa ediyoruz. Bunlar da kriz duasına çıkıyorlar. Türkiye ekonomisinin sıkıntılarının çözümüne katkı vermek yerine adeta ülkenin batması için kriz duasına çıkıyorlar

    — Fırsat bulup ipleri ellerine geçirirlerse, züccaciye dükkanına girmiş fil misali her şeyi kırıp dökecekler, eski Türkiye'yi hortlatacaklar.

    — Önümüzdeki dönemde tevazu, samimiyet ve gayretle belediyecilikte yeni bir ufuk açıyoruz.

    — Ey CHP’ye gönül vermiş kardeşim, biz Kandil’i başlarına yıkmaya çalışırken, terör ağlarından icazetli seçim ittifakı kuranlara 31 Mart’ta derslerini vermeyecek misin?

    — Terör örgütleriyle kol kola giren bu parti artık Gazi Mustafa Kemal’in partisi değildir. CHP'nin adındaki halk ifadesi, milletin isminin gasbedilmiş halinden başka bir şey değildir. Bu parti sadece Kılıçdaroğlu ve avanesinin partisidir. Sizi taban tabana uymayan partilere oy vermeye mecbur bırakanlara dersi vermeyecek misiniz?

    — Şimdi diyorlar ki sizin de ittifakınız var. Biz ittifakı 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında darbecilere karşı omuz omuza mücadele verdiğimiz kardeşlerimizle kurduk.

    — Bugün MHP'nin kuruluşunun 50. yıldönümü. Buradan tüm MHP'li kardeşlerimi tebrik ediyorum.

    — Gençlik yıllarımızdan beri bildiğimiz tanıdığımız o damar her zaman ayakta kalmıştır. O damar bugünde Sayın Bahçeli aracılığıyla temsil edilmektedir.

    — Malesef bina çöktü. Fakat bu bina ruhsatsız. 8 kat diye başladılar 10 kat. Hepsinin yıkılma riski var. 17 vatandaşım şehit oldu. 14ü yaralı olarak çıktı. Enkazın altında birkaç kişi daha var. Kentsel dönüşüm olsaydı kaçak yapılanma olmasaydı başımıza bunlar gelir miydi? Artık bizim sabrımız taştı. Artık bunlara sabredecek halimiz yok. AK Partili belediyeler başta olmak üzere çevrecilik bakanlığımız ile birlikte enkaz kaldırıldıktan sonra hep beraber bir araya gelecek ve nasıl bir eylem yapacağız, ona göre kararlı adımlarımızı atacağız. Benim burada 8 evladım var 8 daire lazım diyor. Benim evimin ederi nedir bunu sormuyor. Böyle bir şey olmaz. Sen kaliteyi ara. Senin dairenin bedeli 3-5, sana verilecek dairenin kalitesi 50 olacak. İnsanca yaşamanın erdemine ulaşacağız. Her gün korkuyla yaşamaktansa evelallah kalkalım şöyle beyler gibi yaşayalım.

    Ayrıntılar Geliyor…

    Konu:
    31 Mart yerel seçimleri (137)

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