Vatan Partisi’nden seçim vaadi: İstanbul ulaşımının yüzde 15’i denizden olacak

Vatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Mustafa İlker Yücel'in yerel seçim vaadi ‘Yeditepeli İstanbul'a Yedi Renk' projesinin ilki olan ‘Mavi Deniz'in ayrıntılarını açıkladı. Yaptığı basın toplantısında 21 maddelik seçim manifestosunu açıklayan Yücel "İstanbul ilçelerinin 23'ünde deniz kıyısı var. Fakat buna rağmen 2018 verilerine göre yolcuların yalnızca yüzde 3.77'si deniz yolunu kullanıyor. İstanbul'da deniz yolunu kullanan kişi yoğunluğu 1970'lerde daha fazlaydı. Her ilçeye iskele kurup, toplu taşımada deniz araçlarının kullanımını teşvik edeceğiz. Manevra kabiliyeti yüksek deniz araçlarıyla toplu taşıma seferleri hızla artıracağız. Deniz araçlarıyla ulaşım payını hızla yüzde 15'e çıkararak trafikte rahatlama sağlayacağız. Deniz ulaşım sistemlerinin ilk yatırım birim maliyetleri, araçlarının taşıma kapasitelerinin büyük olması ve denizin doğal altyapısını kullanma avantajı nedeniyle diğer tüm sistemlere göre daha ucuz. Denize yatırım daha ucuzdur çünkü doğal bir altyapısı var. Tekne yada vapur denizde olduğu andan itibaren ulaşım hemen başlar. Yıllar süren kazılara, yol yapımlarına gerek yok. Deniz araçları ekonomik, çevre dostu, konforlu ve güvenli." dedi.

‘İSTANBUL TARİHİ VE COĞRAFYASIYLA BİR DENİZ KENTİDİR'

İstanbul'un tarihi ve coğrafyasıyla bir deniz kenti olduğuna vurgu yapan Yücel "Buna rağmen İstanbul'da yalnızca bir deniz müzesi var. Denizcilik müzesi ise yok. Yenikapı Batıkları alanı için hala bir müze kurulamamıştır. Bu alanda Bizans döneminde tarihlenen 37 batık ve 45 bine yakın arkeolojik eser bulunmaktadır. Haliç Tersaneler Bölgesi ise 1455 yılından beri gemi yapımı kesintisiz devam eden bir bölge olduğu için UNESCO tarafından koruma altına alınması gereken bir alan. Haliç'te AVM ve beş yıldızlı otel yapımına izin vermeyeceğiz ve Haliç deniz kültürü merkezi olacak. Kesintisiz 564 yıldır gemi inşa eden dünyadaki nadir tersaneler biri olan Haliç Tersanesi'nin katledilmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

‘GENÇLERİ DENİZCİLİĞE TEŞVİK ETMEK İÇİN ‘DENİZÇİLEŞTİRME MERKEZİ' KURACAĞIZ'

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Konuşmasında kıyıların temizliğine de önem vereceklerini açıklayan Yücel aynı zamanda kıyı belediyelerin gençleri amatör denizciliğe teşvik etmeleri için ‘Denizcileştirme Merkezleri' kuracaklarını da söyledi. Yücel "İstanbul'da çok az sayıda olan su sporları kulüplerini arttıracağız. Uluslararası bir denizcilik festivali düzenlemek de planlarımız arasında. Bu festivali Marmaris'te Deniz Kuvvetleri öncülüğünde yapılan festivali model alarak yapacağız. Aynı zamanda uluslararası düzeyde yelken, kürek yarışları düzenlenerek ‘Mavi İstanbul' dünyaya tanıtılacaktır" ifadelerini kullandı.

‘KAÇAK AVLANMA BALIKÇILARIMIZIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ'

Kaçak avlanma sorununa da çözüm getireceklerini söyleyen Yücel "Balıkçılarımızın en önemli sorunları avlanma yasağı döneminde kaçak avlanma yapılmasıdır. Avlanma yasağı döneminde bunun kontrolü deniz zabıtaları tarafından Sahil Güvenlik ile iş birliği içinde yapılacaktır. Trol avlanmanın önüne geçilecektir. Trol bölgeleri, batıklarla hem balık yuvası haline getirilecek hem de trol yapılmasının önüne set çekilecektir" dedi.