Çanakkale'de 5 büyüklüğünde deprem

Merkezi üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Edirne ve çevre illerde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Türkiye saati ile 21.23'te merkez üssü Ayvacık olan Mw 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 5.10 kilometre derininde meydana gelen bu depremin en yakın yerleşim birimi olan Çanakkale ilinin Ayvacık ilçesine bağlı Ayvacık_mrkköy köyüne uzaklığı 2.53 kilometredir."

AFAD: HERHANGİ BİR YIKIMA RASTLANMADI

Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık" dedi. Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

#DEPREM: Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2019

KRİZ MASASI OLUŞTURULUYOR

AFAD İl Müdürü Yılmaz, şunları söyledi: "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık. Şu anda Çanakkale 112 Komuta Merkezi'nde depremle alakalı kriz merkezi oluşturuyoruz. AFAD ekipleri şu anda depremin merkez üssünde inceleme çalışmalarını sürdürüyor."

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı. Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.

BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN: EVE GİRMEK İSTEMEYENLER SOSYAL TESİSLERE GELEBİLİR

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ayvacık'ta meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan, "Herhangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir." dedi.