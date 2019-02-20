Çanakkale'de 5 büyüklüğünde deprem

AFAD: HERHANGİ BİR YIKIMA RASTLANMADI
Çanakkale Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Levent Yılmaz, Ayvacık ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Şu anda ekiplerimizin yaptığı ilk çalışmada herhangi bir yıkıma, olumsuz bir duruma rastlamadık" dedi. Yılmaz, saat 21.23'te yaşanan ve merkez üssü Ayvacık ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamalarda bulundu.
#DEPREM: Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2019
Gelişmeleri takip ediyoruz.
KRİZ MASASI OLUŞTURULUYOR
Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise belediye ekipleriyle bölgede çalışma yaptıklarını aktardı. Şahin, herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını dile getirerek, "İlk belirlemelere göre herhangi bir yıkım söz konusu değil çok şükür. Tüm ekiplerimiz şu anda depremin meydana geldiği merkez üssünde incelemelerini sürdürüyor." dedi.
BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN: EVE GİRMEK İSTEMEYENLER SOSYAL TESİSLERE GELEBİLİR
Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Ayvacık'ta meydana gelen depremle ilgili açıklamalarda bulundu. Gökhan, "Herhangi bir zaiyat yaratmadı. Aşağı yukarı 45 saniye sürdü. Korkanlar var, sosyal tesisleri açık bırakacağız. Eve girmek istemezler gelebilir." dedi.
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