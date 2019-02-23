Kılıçdaroğlu Antalya Proje Tanıtım Toplantısı'nda konuştu

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları su sekilde:

— Belediyelerimizde 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret 2 bin 200 liradır. AK Parti'de 2 bin 20 lira

— Tanzim kuyruklarının varlık kuyruğu olduğunu söylüyorlar. En varlıklı adam sensin. Sen de girsene kuyruğa

— İki tür belediyecilik var. Bir saray belediyeciliği bir halkın belediyeciliği. Saray belediyeciliğinde her şey rant için yapılır. Biz de öyle değil. Her şeyin hesabı verilir.

— Geçen günlerde bir fotoğraf gösterdim. Bir kadın çöp kutusunda, yanında Erdoğan var. Bunu toplantıda gösterdim. Bu tablo 21. yüzyılın Türkiye tablosudur dedim. Sonra havuz medyası dedi ki bu kadın zengin bir kadın.

— Siz bir gün kağıt toplayan insanlar nasıl geçiniyor diyen birini gördünüz mü? Bir tablo gösteriyorum kıyamet kopuyor. Gazetelerde yer alınca kimsenin sesi çıkmıyor. 21. yüzyılın Türkiye gerçeğini gösteriyorum, tahammül edemiyorlar.

— İşsizlik almış başını gidiyor. AK Parti'nin en çok oy aldığı Şanlıurfa'da. Bin 500 işçi alınacak 40 bin kişi başvuruyor. Saray'da işsiz var mı? Yoksul var mı? Hiç birisinin çocuğu işsiz değil. Biz bu tabloyu ters yüz edeceğiz. Bizlerin belediyelerinin olduğu hiçbir yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek.

— Gerilimden bıktık. Kavgadan bıktık. Ama ben milletin ferasetine inanıyorum. Bu seçimler gerçekten bizim demokrasi tarihimiz için milat olacak. Halkımız bütün gerçekleri biliyor. Bu yüzden Antalya'da Büyükşehir için Muhittin Böcek diyoruz.

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