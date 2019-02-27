Egemen Bağış: Cahillikle tüm milletler birlikte mücadele etmeli

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük üçüncü uluslararası eğitim organizasyonu Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE) açılışı 63 ülke, 350 üniversite ve kurumun katılımıyla bugün gerçekleşti. Üç gün sürecek olan zirvenin, açılış programının sunuculuğunu ise Akın Robotics'in geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansı robotu ‘Mini Ada' yaptı.

Zirvede yapay zeka, Endüstri 4.0, girişimcilik ve teknoloji, eğitimde yükselen ülkeler gibi konuların konuşulacağı 50'den fazla panel gerçekleştirilecek. Açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURAS (Avrasya Üniversiteler Birliği) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ve eski Devlet Bakanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmalar Merkezi Başkanı Egemen Bağış ve birçok bakan, milletvekili ve üst düzey yetkili katıldığı zirve, etkinlik boyunca ikili görüşmeler ile üniversiteler arası iş birlikleri geliştirilecek. Zirvenin açılışında konuşma yapan Egemen Bağış, Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır' sözüne atıfta bulunarak "Cahilliğe karşı savaşta da hiçbir ülke, millet tek başına başarılı olamamış. Buradaki başarının sırrı uluslararası iş birliğidir. Küresel barışın yolu uluslararası eğitimde iş birliğinden geçiyor" dedi.

‘DÜNYA BARIŞINI SAĞLAMAK EĞİTİMLE GERÇEKLEŞECEKTİR'

Rusya, Çin, ABD, Fransa, Kanada, Belçika, Pakistan, Fas ve birçok ülkenin akademisyen ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Bağış "Geçtiğimiz dönem 60 yabancı yüksek lisans öğrencim vardı. Bu öğrencilerin her biri sadece ülkemizi, kültürümüzü tanımakla kalmadı aynı zamanda birbirlerinin de kültürlerini tanıdılar. İnanın bana, dün Pakistan'ı bombalama emrini veren Hindistanlı yetkili eğer Pakistan'da okumuş olsaydı bu kararı vermeden evvel 10 kez daha düşünürdü. Dünya barışını sağlamak bu yüzden eğitimle, kültürle, dayanışmayla gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Hele ki, bizler bize bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olmak öğretisiyle yetişmiş milletler olarak eğitimde bu açığı gidermek adına çok önemli işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

‘ÜNİVERSİTELERİN İŞ BİRLİĞİ TOPLUMLARI DAHA MÜREFFEH HALE GETİRECEKTİR'

Üniversiteler arası iş birlikleri ve organizasyonların yükseköğretimin ivme kazanması için son derece önemli olduğuna dikkat çeken EURAS Genel Başkanı Mustafa Aydın "Bugün yaşamımızı idame ettirdiğimiz bu değerli coğrafya, insanlık tarihinin en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Bugün de yapmaya devam ediyor ancak geçmişten günümüze bilim, bilimi besleyen kaynaklar ve birçok olgu değişime uğradı. Yapay zeka çalışmaları günümüzde toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojik bağımsızlık bu sebeple günümüzde çok önemli bir yere sahip. Günümüzde bir ülkenin topraklarını koruması ve ne kadar bağımsızlık önemliyse teknoloji üretebilen bir ülke konumunda olmak da bir o kadar önemli. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten yeni nesilleri yetiştirmemize zorunlu kılan bir gelecek artık dünyamızda. Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam bir temeller üzerine oturtmak için tüm alanlarda yerli teknolojiler geliştirmek gerekiyor. Burada üniversitelere büyük görevler düşüyor. Gün geçtikçe tüm dünyada birçok üniversite açılıyor. Ancak üniversite sayılarını ne kadar artırsak da nicelikle beraber niteliği de yükseltmek zorundayız. Niteliği geliştirmek konusunda da üniversite-sanayi iş birliği her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Üniversitelerin iş birliği yaparak bilgi alışverişlerinde bulunmaları toplumları daha müreffeh hale getirecektir. Üniversiteler kendi ışıklarını güçlendirmeleri için daha güçlü iş birlikler yapmak ve birlikte yola devam etmek zorundadırlar. Çünkü üniversitelerin arkasından gelen siyasiler, ekonomistler ve diğer kurumlar üniversitelerin açtığı yollardan yürüyebilirler" dedi.

‘ÜNİVERSİTELER BASKI ALTINDA OLMAYAN BİREYLERİN BİLİM ÜRETTİĞİ YERLERDİR'

Üniversitelerin kendi coğrafyalarındaki olumsuzluklara iş birliği yaparak karşı koyabileceğinin altını çizen Aydın "Çağımızdaki göçler, enerji kaynaklarının kısıtlılığı, terörizm ve özellikle son dönemlerdeki farklı parametreleri devreye sokarak ülkeleri daha küçük hale getirmek için yapılan çalışmaları her üniversite kendi coğrafyasında bütün bu olumsuzluklara karşı ancak birbirleriyle iş birliği yaparak karşı koyabilir. Üniversiteler bağımsızlığın, özgürlüğün ve baskı altında olmayan beyinlerin bilim, fikir, düşünce, Ar-Ge çalışması ve patentlerin üretildiği, mucitlerin yetiştirildiği kurumlardır. Özgürlük bizim ruhumuzdadır. Bağımsızlık bizim ruhumuzdadır. Üniversiteler işte bu özgürlük ve bağımsızlığı kendi topraklarına da yaymak zorundadır" dedi.

‘ÜNİVERSİTELER GELECEĞİN LOKOMOTİFİ, TOPLUMU YENİLİKLERE HAZIRLIYORLAR'

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise zirvenin açılışında yaptığı konuşmada üniversitelerin ülkelerin geleceğine yönelik çok önemli bir misyon ifade ettiğini söyleyerek "Üniversiteler gelecek için bir lokomotif görevi görüyor, toplumu yeniliklere bir öncü olarak hazırlıyorlar. Ülkemiz son 17 yılda çok ciddi başarılara, devrimlere sahne oldu. Bu manada ekonomi, sağlık, ulaştırma, sanayi, teknoloji, eğitim ve spor gibi birçok alanda ciddi devrimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın bu konuda güçlü liderliği ve engin vizyonu bu işin gerçekten en önemli kısmı. Bu vesileyle 2002 yılında bu yana gerçekleşen üniversite çerçevesinde yapılan yatırımlar, üniversiteleşme noktasında geldiğimiz mesafe de çok anlamlı. Her ilimizde artık üniversite var, birçok ilimizde birden fazla. 17 yılda üniversite sayısı 76'dan 206'ya çıktı. Öğretim eleman sayımız ise 76 binden 162 bine yükseldi. Yabancı öğrenci sayımız 2002 yılında 15 bin civarındayken, bugün 143 bin yabancı öğrencimiz var" dedi.