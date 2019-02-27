Egemen Bağış: Cahillikle tüm milletler birlikte mücadele etmeli

4. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi’nin açılışı bugün gerçekleşti. Üç gün sürecek etkinliğin açılışında konuşma yapan eski AB Bakanı Egemen Bağış “Küresel barışın yolu uluslararası eğitimde iş birliğinden geçiyor. Dün Pakistan’ı bombalama emri veren Hindistanlı yetkili Pakistan’da okumuş olsaydı, bu emri verirken 10 kez düşünürdü” dedi.
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük üçüncü uluslararası eğitim organizasyonu Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin (EURIE) açılışı 63 ülke, 350 üniversite ve kurumun katılımıyla bugün gerçekleşti. Üç gün sürecek olan zirvenin, açılış programının sunuculuğunu ise Akın Robotics'in geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansı robotu ‘Mini Ada' yaptı.
Zirvede yapay zeka, Endüstri 4.0, girişimcilik ve teknoloji, eğitimde yükselen ülkeler gibi konuların konuşulacağı 50'den fazla panel gerçekleştirilecek. Açılışına Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURAS (Avrasya Üniversiteler Birliği) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ve eski Devlet Bakanı ve İstanbul Aydın Üniversitesi Batı Araştırmalar Merkezi Başkanı Egemen Bağış ve birçok bakan, milletvekili ve üst düzey yetkili katıldığı zirve, etkinlik boyunca ikili görüşmeler ile üniversiteler arası iş birlikleri geliştirilecek. Zirvenin açılışında konuşma yapan Egemen Bağış, Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘En büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır' sözüne atıfta bulunarak "Cahilliğe karşı savaşta da hiçbir ülke, millet tek başına başarılı olamamış. Buradaki başarının sırrı uluslararası iş birliğidir. Küresel barışın yolu uluslararası eğitimde iş birliğinden geçiyor" dedi.
‘DÜNYA BARIŞINI SAĞLAMAK EĞİTİMLE GERÇEKLEŞECEKTİR'
Rusya, Çin, ABD, Fransa, Kanada, Belçika, Pakistan, Fas ve birçok ülkenin akademisyen ve üst düzey yöneticilerinin katıldığı etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada Bağış "Geçtiğimiz dönem 60 yabancı yüksek lisans öğrencim vardı. Bu öğrencilerin her biri sadece ülkemizi, kültürümüzü tanımakla kalmadı aynı zamanda birbirlerinin de kültürlerini tanıdılar. İnanın bana, dün Pakistan'ı bombalama emrini veren Hindistanlı yetkili eğer Pakistan'da okumuş olsaydı bu kararı vermeden evvel 10 kez daha düşünürdü. Dünya barışını sağlamak bu yüzden eğitimle, kültürle, dayanışmayla gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Hele ki, bizler bize bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olmak öğretisiyle yetişmiş milletler olarak eğitimde bu açığı gidermek adına çok önemli işler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
‘ÜNİVERSİTELERİN İŞ BİRLİĞİ TOPLUMLARI DAHA MÜREFFEH HALE GETİRECEKTİR'
Üniversiteler arası iş birlikleri ve organizasyonların yükseköğretimin ivme kazanması için son derece önemli olduğuna dikkat çeken EURAS Genel Başkanı Mustafa Aydın "Bugün yaşamımızı idame ettirdiğimiz bu değerli coğrafya, insanlık tarihinin en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Bugün de yapmaya devam ediyor ancak geçmişten günümüze bilim, bilimi besleyen kaynaklar ve birçok olgu değişime uğradı. Yapay zeka çalışmaları günümüzde toplumların gerçek anlamda egemen ve bağımsız olmaları için temel bir koşul olarak ortaya çıkmaktadır. Teknolojik bağımsızlık bu sebeple günümüzde çok önemli bir yere sahip. Günümüzde bir ülkenin topraklarını koruması ve ne kadar bağımsızlık önemliyse teknoloji üretebilen bir ülke konumunda olmak da bir o kadar önemli. Teknolojiyi sadece kullanan değil, tasarlayan, geliştiren ve üreten yeni nesilleri yetiştirmemize zorunlu kılan bir gelecek artık dünyamızda. Günümüz dünyasında bağımsızlığı sağlam bir temeller üzerine oturtmak için tüm alanlarda yerli teknolojiler geliştirmek gerekiyor. Burada üniversitelere büyük görevler düşüyor. Gün geçtikçe tüm dünyada birçok üniversite açılıyor. Ancak üniversite sayılarını ne kadar artırsak da nicelikle beraber niteliği de yükseltmek zorundayız. Niteliği geliştirmek konusunda da üniversite-sanayi iş birliği her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Üniversitelerin iş birliği yaparak bilgi alışverişlerinde bulunmaları toplumları daha müreffeh hale getirecektir. Üniversiteler kendi ışıklarını güçlendirmeleri için daha güçlü iş birlikler yapmak ve birlikte yola devam etmek zorundadırlar. Çünkü üniversitelerin arkasından gelen siyasiler, ekonomistler ve diğer kurumlar üniversitelerin açtığı yollardan yürüyebilirler" dedi.
‘ÜNİVERSİTELER BASKI ALTINDA OLMAYAN BİREYLERİN BİLİM ÜRETTİĞİ YERLERDİR'
Üniversitelerin kendi coğrafyalarındaki olumsuzluklara iş birliği yaparak karşı koyabileceğinin altını çizen Aydın "Çağımızdaki göçler, enerji kaynaklarının kısıtlılığı, terörizm ve özellikle son dönemlerdeki farklı parametreleri devreye sokarak ülkeleri daha küçük hale getirmek için yapılan çalışmaları her üniversite kendi coğrafyasında bütün bu olumsuzluklara karşı ancak birbirleriyle iş birliği yaparak karşı koyabilir. Üniversiteler bağımsızlığın, özgürlüğün ve baskı altında olmayan beyinlerin bilim, fikir, düşünce, Ar-Ge çalışması ve patentlerin üretildiği, mucitlerin yetiştirildiği kurumlardır. Özgürlük bizim ruhumuzdadır. Bağımsızlık bizim ruhumuzdadır. Üniversiteler işte bu özgürlük ve bağımsızlığı kendi topraklarına da yaymak zorundadır" dedi.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise zirvenin açılışında yaptığı konuşmada üniversitelerin ülkelerin geleceğine yönelik çok önemli bir misyon ifade ettiğini söyleyerek "Üniversiteler gelecek için bir lokomotif görevi görüyor, toplumu yeniliklere bir öncü olarak hazırlıyorlar. Ülkemiz son 17 yılda çok ciddi başarılara, devrimlere sahne oldu. Bu manada ekonomi, sağlık, ulaştırma, sanayi, teknoloji, eğitim ve spor gibi birçok alanda ciddi devrimler gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanımızın bu konuda güçlü liderliği ve engin vizyonu bu işin gerçekten en önemli kısmı. Bu vesileyle 2002 yılında bu yana gerçekleşen üniversite çerçevesinde yapılan yatırımlar, üniversiteleşme noktasında geldiğimiz mesafe de çok anlamlı. Her ilimizde artık üniversite var, birçok ilimizde birden fazla. 17 yılda üniversite sayısı 76'dan 206'ya çıktı. Öğretim eleman sayımız ise 76 binden 162 bine yükseldi. Yabancı öğrenci sayımız 2002 yılında 15 bin civarındayken, bugün 143 bin yabancı öğrencimiz var" dedi.
Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir: Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.
sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.
Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;
Mevcut gönderiyle alakalı değilse.
Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.
Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,
Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.
Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.
Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.
Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.
Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.
İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.
Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.
Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.
Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.
Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.
Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.
Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.
Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).
Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).
Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).
Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).
Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.
Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.
Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir: Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı, hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.
Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.
Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)