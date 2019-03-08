Taylandlı iş adamı 10 binden fazla talep gelince 'damat bulma yarışması'ndan vazgeçti

Sosyal medyadan kızına eş bulmak için yarışma düzenleyeceğini açıklayan Taylandlı iş adamı, 10 bin kişinin kızıyla evlenmeye talip olması üzerine geri adım attı.

Khasod English Taylandlı iş adamı kızına eş bulmak için yarışma düzenleyecek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan 58 yaşındaki durian meyvesi satışı yapan Arnon Rodthong, salı günü kızına eş bulmak için nitelikli aday aradığına dair duyuru yapmasının ardından yaklaşık 10 bin kişinin kızıyla evlenmeye talip olduğunu belirtti.

Taliplilerden üst üste gelen telefonlardan bunaldığını söyleyen iş adamı, aşırı talep sebebiyle yarışma düzenlemekten vazgeçtiğini duyurdu.

Kendisini arayan damat adaylarına seslenen Rodthong, "Damat adaylarım, lütfen beni aramayı bırakın. Telefonum sürekli çalıyor, ölmek üzereyim. Bırakın dinleneyim" dedi.

İlginç fikriyle sosyal medyada çok ilgi çeken zengin iş adamı, 26 yaşındaki kızıyla evlenecek kişiye 10 milyon Tayland bahtı (314 bin dolar) vereceğini söylemişti.

İş adamının kızı Karnsita Rodthong ise babasının fikrinden gayet memnun olduğunu belirterek, "Seçici biri değilim, sosyal etkinliklere götürüp beraber fotoğraf çektirebileceğim birini arıyorum" ifadelerini kullanmıştı.