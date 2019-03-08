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14:54 08 Mart 2019
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    TCDD

    Demir yolu taşımacılığında gecikmelere, yaralanmalara ve ölümlere tazminat hakkı

    © Fotoğraf : Twitter
    Haberler
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    Yolcular, demir yolu tren işletmecisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı yaşanan gecikmeler için tazminat talep edebilecek. Ayrıca, yolcunun yaralanması veya ölümü halinde uğradıkları kayıplar da tazmin edilecek.

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    © AA /
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    Yolcular, demir yolu tren işletmecisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı, 0-500 kilometre arasında 75 dakika, 500 kilometreden fazla mesafelerde 125 dakika ve daha fazla sürede varış noktasına gecikmeli ulaştığı takdirde işletmeciden bilet ücretinin yüzde 25 ila yüzde 50'si oranında tazminat talep edebilecek.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Demiryolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Buna göre:

    — Görevli demir yolu tren işletmecisi personeli, trafiğin seyir ve güvenliğini tehlikeye düşürecek, yolcuları rahatsız edecek, genel ahlaka ve adaba aykırı tutum ve davranışlarda bulunamayacak.

    — Demir yolu tren işletmecisi, bagajların ve eşyaların teslim alınıp yolcuya veya alıcıya teslim edilene kadar geçen sürede bunların tamamen veya kısmen kaybolmasından, hasara uğramasından ve geç teslim edilmesinden doğan zarardan sorumlu olacak.

    — Son varış noktasına demir yolu tren işletmecisinden kaynaklanan sebeplerden dolayı 0-500 kilometre arasında 75 dakika ve 500 kilometreden fazla mesafelerde 125 dakika ve daha fazla gecikmeyle varılması halinde, yolcular, demir yolu tren işletmecisinden tazminat talep etme hakkına sahip olacak. Bu durumda yolcuya, ödenmiş olan bilet ücreti üzerinden, 75-125 dakika arası gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 25'i, 125 dakika üzeri gecikmelerde bilet ücretinin yüzde 50'si oranında, talebin iletilmesini takip eden 1 ay içinde tazminat ödenecek.

    — Seyahat başlamadan önce, demiryolu tren işletmecisi tarafından nihai varış noktasına taahhüt edilen saatten 120 dakika veya daha fazla gecikmeli varılacağı öngörüldüğünde, yolcuya bilet ücretinin tamamının iade edilmesi, eşdeğer ulaşım imkanlarıyla ilk fırsatta varış noktasına ulaştırılması ve yolcunun uygun olan daha sonraki bir tarihte gönderilmesi seçenekleri sunulacak.

    — Seyahat esnasında trenin 120 dakika veya daha fazla gecikmeli varılacağı anlaşıldığında, yolcu trenden inmek istediğinde gittiği mesafenin ücreti alınarak kalan kısım iade edilecek.

    — Bu durumda ayrıca trende veya istasyonda, bekleme süresiyle orantılı olarak ikram sunulacak. Trenin yolda kalması durumunda istasyona, alternatif bir kalkış noktasına veya son varış noktasına da taşıma yapılacak.

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    YOLCUNUN YARALANMASI VEYA ÖLÜMÜ HALİNDE TAZMİNAT

    Yolcunun kaza veya olay nedeniyle ölümü halinde tazminatlar, yapılan cenaze giderleri, ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıpları kapsayacak. Yolcunun ölmesi nedeniyle desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıplar da tazmin edilecek. Yolcunun geçimini temin ettiği kişilerin açacakları tazminat davaları genel hükümlere tabii olacak.

    Yaralanma, fiziki ve ruhsal bütünlüğüne herhangi bir zarar gelmesi halinde ise tazminatlar, tedavi ve yol masraflarının, kazanç kaybının, çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden, ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan kayıpların karşılanmasını kapsayacak.

    Demir yolu tren işletmecisi yolcusunun kalkış noktasından trene binişi ve varış noktasında trenden inişine kadar geçecek sürede meydana gelecek bir kaza veya olay nedeniyle ölümünü, yaralanmasını veya bulundurdukları el bagajı, araç, evcil hayvan, bagajına ve eşyaya gelebilecek zararını ilgili yönetmelik kapsamında yapılan üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk sigortası ile karşılayacak.

    İşletmeci, trenlerde seyahat edecek yolcusunun bagaj veya göndericinin eşyasına trenin kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde kaza dışında gelebilecek her türlü zararını mali sorumluluk sigortası ile güvence altına alacak. Demir yolu tren işletmecisi yolcusunu korumak ve teminat altına almak adına sigorta kapsamını genişletebilecek.

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    Etiketler:
    demir yolu, ölüm, tren kazası, tazminat, tren, TCDD, Türkiye
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