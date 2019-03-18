Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Hollanda, Utrecht kentinden gelen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Silahlı saldırgan tramvayda ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Olayın ardından kırmızı otomobille kaçan saldırganın 37 yaşında Gökmen Tanış isimli bir Türk olduğu açıklandı.
Yozgat doğumlu şüphelinin Hollanda istihbarat birimlerinde kaydı olduğu ortaya çıktı. Daha önce 2 kez gözaltına alındığı belirtildi.
Saldırının ardından salgırganın yakalanması için ülkede çalışmaların başlatılmasından saatler sonra, Hollandalı yetkililer Tanış'ın yakalandığını duyurdu.
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