Hollanda'da 3 kişiyi öldüren saldırgan yakalandı

Hollanda'nın Utrecht kentinde bir tramvayda meydana gelen silahlı saldırıda üç kişiyi öldüren 37 yaşındaki Gökmen Tanış isimli saldırganın yakalandığı açıklandı.

Hollanda, Utrecht kentinden gelen silahlı saldırı haberiyle sarsıldı. Silahlı saldırgan tramvayda ateş açtı. Saldırı sonucunda 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Olayın ardından kırmızı otomobille kaçan saldırganın 37 yaşında Gökmen Tanış isimli bir Türk olduğu açıklandı.

Yozgat doğumlu şüphelinin Hollanda istihbarat birimlerinde kaydı olduğu ortaya çıktı. Daha önce 2 kez gözaltına alındığı belirtildi.

Saldırının ardından salgırganın yakalanması için ülkede çalışmaların başlatılmasından saatler sonra, Hollandalı yetkililer Tanış'ın yakalandığını duyurdu.