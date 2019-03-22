Erdoğan'dan Trump'a Golan Tepeleri tepkisi: İşgalin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi" ifadesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bölgeyi yeni bir krizin eşiğine getirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Komite Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasının başında Yeni Zelanda'da düzenlenen ve 51 kişinin hayatını kaybettiği cami saldırısına değinen Erdoğan, "Terörün vahşi yüzüne kurban verdiğimiz şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

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Erdoğan, saldırının hemen ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bölgeye gönderdiğini belirterek "Yeni Zelanda makamlarının burada olması son derece anlamlıdır. Yaptığımız davete çok kısa sürede icabet ettiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye sayısı bakımından BM'den sonra en büyük kuruluştur. Elbette İsrail yönetiminin aralıksız tacizlerine maruz kalan Kudüs'ün hakkını korumak teşkilatımızın birinci vazifesidir.

'BÖLGEYİ YENİ BİR KRİZİN EŞİĞİNE GETİRDİ'

© REUTERS / Ronen Zvulun Trump: ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımanın zamanı geldi

Dün ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili talihsiz açıklaması bölgeyi, yeni bir krizin eşiğine getirmiştir. 1967'den bu yana İsrail'in altında bulunmaktadır. Sadece bölgedeki Arapları değil Türkmenleri de kendi toraklarından göçe zorlamıştır. Böyle bir hassas meselede sessiz kalması düşünülemez. Golan Tepeleri'nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz veremeyiz.

'DAHA AKTİF OLMAMIZ GEREKİYOR'

Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif olmamız, mesuliyet üstlenmemiz gerekiyor. Yeni Zelanda'da cuma namazı için toplanan 51 kardeşimizin şehadeti ile sonuçlanan bu kalleş saldırı asla sıradan bir hadise olarak görülemez.

Manifestodan dehşet verici görüntülere, silahın üzerindeki tarih, isim, yerlere kadar pek çok husus bu gerçeği ispat etmektedir. Yeni Zelanda saldırısı Müslümanları hedef alan ne ilk ne de son saldırıdır.

1993'te Solingen'de Neo-Naziler evlerini ateşe vererek 5 vatandaşımızı kalleşçe şehit ettiler. 2011'de Oslo yakınlarında 77 can, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan bir cani tarafından öldürüldü. Gün geçmiyor ki bir ibadethaneye iş yerine, derneğe yapılan saldırı haberini almayalım.

Gün geçmiyor ki göçmenleri etnik, dini, kültürel kimliği hedef alan bir sorunla muhatap olmayalım. Çoğu zaman bu nefret suçlarının failleri ya bulunmuyor, bulunduğu zaman ise psikolojik rahatsızlığa atfediyorlar. Münferit, adi suçlu denilerek olay örtbas ediliyor.

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Yeni Zelanda hükümetine ve halkına teşekkürü bir borç biliyorum. Tüm dünya liderleri Ardern'i örnek almalı. Elbette bu caninin adını anmamalıyız ama bu eylemin unutulmasına müsaade etmemeliyiz."