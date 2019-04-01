YSK Başkanı Güven: İstanbul'da İmamoğlu önde, AA benim müşterim değil

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yapılan yerel seçime dair açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı üzerinden süren 'veri paylaşımı' tartışmasına değinen Güven, "AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. AA 90'lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, dün yapılan yerel seçime dair değerlendirmelerde bulundu.

© AA / İslam Yakut İmamoğlu: Benim verdiğim sayıları YSK Başkanı da teyit etmiş durumdadır

Sandık sonuçlarına itiraz sürecinin başladığını belirten Güven, Anadolu Ajansı üzerinden süren 'veri paylaşımı' tartışmasına da değindi.

Güven, "AA benim müşterim değil, benden veri almıyor. AA 90'lara geldiğinde ben daha yeni veri giriyordum" ifadesini kullandı.

Güven, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına ilişkin olarak da konuştu.

Kendi verilerinde Ekrem İmamoğlu'nun 28 bin oy farkla önde olduğunu duyuran Güven, itiraz sürecinin yarına kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.