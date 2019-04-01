İmamoğlu: Bir an önce sürecin tamamlanmasını talep ediyoruz

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Anadolu Ajansı (AA) verilerine göre İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu açıklama yapıyor.