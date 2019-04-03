İmamoğlu: Kimin oy verdiğine bakmaksızın hizmet edeceğim

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu konuşuyor.

— Size oy vermeyen insnalarla diyalog kurmanız, sürece katmak, şeffaf olmak, bir kentin bir çok sorununu çözüyor.

— Rakibime oy vermiş, AK Partili veya diğer partilerden, her seçmenin benim başımın üstünde yeri var. Kimin oy verdiğine bakmaksızın hizmet edeceğim.

— Oy hırsızı diye bir şey yazılıyor. Bu kentte yaşayan herkesin gönlünü çalmaya geliyorum.

— İBB çalışanlanlarına birkaç şey söylemek istiyorum. Alınteri akıtan herkesin yeri başımın üstüdür, ben onlara hükmetmeye gelmiyorum, ortak çalışmaya geliyorum. Yüreğimin sıcaklığını hissettikçe benimle çalışmaktan keyif alacaklar. Görecekler ki adamcılıktan partizanlıktan çok yorulmuşlar. Bizim dönemimizde haklarına kavuşacaklar. En düşük ücret 2 bin 200 lira olacak. Bu bizim seçim sahası tahhüdümüzdü.

— Kimseyi zoraki mitinge yollamayacağım. Kadın çalışanlarına 8 Mart Dünya Kadınlar gününde izin vereceğim.

— Rakibimin konuşmasında bir şey dikkatimi çekti, 'Türk halkının sinirlerini bozmayın' dedi. Ben gelince Türk halkının yüzü güldü.