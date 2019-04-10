Rus senatör: Rusya, 'Arktika savaşı’na ciddi ciddi hazırlanmalı

Rus senatör Aleksey Puşkov, NATO’nun Baltık Denizi ve Karadeniz’deki aktifliği ve Washington ile Londra’nın Arktika’da Rusya’ya karşı mücadele söylemleri doğrultusunda, ‘Arktika savaşı’na ciddi ciddi hazırlanmaları gerektiğini söyledi.
Twitter’da açıklama yapan Puşkov “Rusya’nın ciddi ciddi ‘Arktika savaşı’na hazırlanması gerek. NATO’nun Baltık Denizi ve Karadeniz’deki aktifliği, Washington ve Londra’nın Arktika’da bize (Rusya’ya) karşı mücadeleye yönelik sözlerini göz önünde bulundurursak, bölgenin (Arktika’nın) ortaklaşa geliştirilmesi düşüncesinin ütopya olarak kalması riski büyük” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün St. Petersburg’da toplanan Uluslararası Arktika Forumu’nda bölgede bir askeri gerginlik olmadığını belirtmiş, ancak NATO’nun bölgede yakın zamanda büyük çapta bir tatbikat gerçekleştirdiğine dikkat çekmişti.
NATO Soğuk Savaş’tan sonraki en büyüğü olan Trident Juncture tatbikatını, 25 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Norveç’te gerçekleştirmişti.
Tatbikatta 50 bin asker ile İttifak’ın 29 üyesinin yanı sıra Finlandiya ve İsveç yer almıştı.
Pentagon ocakta ABD gemilerinin kuzey bölgelerindeki askeri becerilerini denetlemek amacıyla Arktika’ya askeri gemiler göndermeyi planladığını açıklamıştı. Diğer yandan aynı dönemde basında da Washington’ın, Rusya ve Çin’e karşı bölgedeki varlığını güçlendirmek istediğini planladığı yönünde iddialar yer almıştı. Şubat ayında da ABD'li Koramiral James Foggo, Moskova ve Pekin’in Arktika’da hakimiyet kurmalarına ve Kuzey deniz yolunu kontrol etmelerine izin vermeyeceklerini belirtmişti.
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson ise Londra’nın bölgedeki varlığını arttırarak, NATO’nun batı kanadını ‘Rusya tehdidinden’ koruyacağını ileri sürmüştü. Williamson ayrıca 10 yıllık yeni program çerçevesinde Norveçli askerlerle birlikte bini aşkın askerin her yıl eğitimlere katılacağını ve 2020 yılında bölgede R-8 Poseidon uçaklarının devriye gezeceğini ifade etmişti.
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