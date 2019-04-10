Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'ndan ortak açıklama: YSK, adalet çerçevesinde karar vermeli

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na düzenlediği ziyaretin ardından kameraların karşısına geçerek seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "YSK, adalet çerçevesinde karar vermeli" ifadelerini kullanırken, Karamollaoğlu ise "Bu kararlar da bugüne kadarki teamüller çerçevesinde gerçekleşecek" dedi.

© AA / Serhat Çağdaş Kılıçdaroğlu: Bu iş yüzde 100 netleşene kadar sandık başında kalacağız

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Kılıçdaroğlu, Malatya'nın Pötürge ilçesinde iki müşahitini kaybeden Saadet Partisi'ne taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Taziye diledik. Gündemi değerlendirdik" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ziyareti https://t.co/RLDQvMZYRQ — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) 10 Nisan 2019

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Kılıçdaroğlu ayrıca ''İstanbul seçimlerinde tartışmalara ilişkin, 'Tüm bu olanlar sadece dünyada değil toplum vicdanı da yaralar. Dünyanın Türkiye'nin adalet anlayışına bakışı da değişir. Umarım böyle bir yanlışın içine düşmezler. YSK, adalet çerçevesinde karar vermeli'' ifadelerini kullandı.

Karamolloğlu: Vatandaşın gönlüne da uyacak karar verirler

Karamollaoğlu ise, "YSK neticede noktayı koyacak. Bu kararlar da bugüne kadarki teamüller çerçevesinde gerçekleşecek. Vatandaşın da gönlüne uyacak bir karar verirler" diye konuştu.