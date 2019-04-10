MHP: Bursa'nın fethi, Osmangazi ve Orhangazi Han'ı anma törenleri devlet töreni olsun

Bursa'da fethi kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ederken, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Osmangazi ve Orhangazi Han'ı anma törenleri ile Bursa'nın fethi kutlamalarının devlet törenleri kapsamına alınması teklifi geldi. Yıldırım Belediyesi'nin MHP'li Meclis Üyesi İhsan Bilgili, Ertuğrulgazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri'nin, Hayme Ana'yı anma şenliklerinin devlet töreniyle yapıldığını hatırlatarak, "Kurucu şehir olan Bursa'da daha kapsamlı anma ve kutlamalar yapılmalı. Bursa'daki diğer padişahlar da ihmal edilmemeli. Bursa milletvekillerimizi bu konuya destek verip, talebimizi Kültür Bakanlığı ile Cumhurbaşkanımıza taşımalarını istiyoruz" dedi.

Bursa'nın fethi ile Osmangazi ve Orhangazi'yi anma törenlerinin daha kapsamlı ele alınması gerektiğini kaydeden İhsan Bilgili, "Bu konuda Büyükşehir Meclisi'nde önerge vermiştik. Cemil Aydın arkadaşımız da daha önce Osmangazi Meclisi'nde benzer bir teklif vermişti. Bursa'nın fethi şenliklerinin, Osmangazi ve Orhangazi Hazretleri'nin anılmasının da devlet töreniyle anmak, kutlamak doğru olur diye düşünüyoruz. Bursa'da bulunan padişahları ve diğerlerini de ihmal etmemek gerekir. Bursa milletvekillerimizle konuştuk. Siyasal ortam bundan sonra daha uygun olacaktır. Vekillerimiz bu konuyu Ankara'ya bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı'na taşıyacaktır "dedi.

'BUHARA İLE BURSA'NIN KARDEŞ OLMASI LAZIM'

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Bursa'nın Türk Dünyası Kültür Başkenti olması için de önerge verdiklerini ifade eden İhsan Bilgili, "Bu konuda da çalışmalar yürütüyoruz. 2018 yılında Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti idi. 2019 yılını Bursa alsın istedik. Gönül kardeşi şehrimiz olan Kırgızistan'ın Oş şehrine verildi. Orada olması da güzel. Ancak bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapmak gerekiyor. 2019 yılını hazırlık safhasında geçirelim. 2020 yılını Bursa olarak Türk Dünyası Kültür Başkentliği konusunda taleplerde bulunalım. Ayrıca Buhara ile Bursa'yı kardeş şehir yapmamız lazım. Emirsultan Hazretleri'nin Buhara'dan gelmesi dolayısıyla Yıldırım'la Buhara'yı kardeş şehir yaptık. Ama aynı teklifi Büyükşehir Belediyesi'ne de vermiştik. Buhara ile Bursa'nın da kardeş şehir olması lazım" diye konuştu.

Bursa'yı fetih sırasında Osmangazi Hazretleri'nin Balabanbey kalesini yaptırdığını da ifade eden Bilgili, "Balabanbey Kalesi'nin aslına uygun olarak restore edilmesi, onarılması, kalenin gerçek hüviyetine kavuşması lazım. Kalenin üzerinde lojmanlar var. Orası da bir proje kapsamında ele alınıp etrafı açılırsa; temizlenirse Bursa'ya yakışan bir ecdad yadigarı ortaya çıkmış olur. Bursa'da fetihten önce yapılmış bir kalenin ortaya çıkması çok uygun olur" şeklinde konuştu.