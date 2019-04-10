AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya'ya soykırım yanıtı: Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi seçimde destek aldı.
- Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de destek aldı.
- Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.
- Seçimden sonra ilk MYK toplantısı, seçimin üzerinden bir ay geçmeden yapılacaktır." Kızılcahamam'da istişare toplantısı yapılacak.
- (İtalya'nın Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa tasarısı üzerine) Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin.
- (Yerel seçimlerde İstanbul sonuçlarına ilişkin devam eden tartışma) Hukukun verdiği imkanlar dahilinde olağanüstü itirazda başvuracağız.
- Seçim sonuçlarına ilşkin yapılan itirazdan hukukidir. Bizim amacımız seçim sonuçlarının tam olarak ortaya çıkmasıdır.
- Vatandaşın iradesi net bir şekilde tecelli etmeli.
- Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır.
- Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir.
- İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır.
- YSK özgür bir şekilde karar veriyor.
- Sandık demokrasinin numusudur.
- Seçilenin mazbatası verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerine girmek sürece saygısızlıktır.
- Sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar var.
- (Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz.
- (Ankara'da) köpeklerin öldürülmesi) İçişleri Bakanı yakın bir şekilde ilgileniyor. Tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletiz.
- Olamayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?
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