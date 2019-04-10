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19:44 10 Nisan 2019
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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya'ya soykırım yanıtı: Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin

    © AA / Raşit Aydoğan
    Haberler
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    AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İtalyan parlamentosunda Ermeni soykırımı için verilen yasa teklifine değinerek "Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin" dedi.

    Ömer Çelik
    © AA / Murat Kaynak
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    AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da açıklamalarda bulunuyor.

    Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    - Cumhurbaşkanlığı  yönetim sistemi seçimde destek aldı.

    - Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de destek aldı.

    - Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

    - Seçimden sonra ilk MYK toplantısı, seçimin üzerinden bir ay geçmeden yapılacaktır." Kızılcahamam'da istişare toplantısı yapılacak.

    Ömer Çelik
    © AA / Binnur Ege Gürün
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    - İsrail seçimlerini takip ediyoruz. Üzücü olan şudur ki, çeştili konularda rakiplerin arasında fark olsa da Filistin konusunda her iki liderin de tavrı olumsuzdur.

    - (İtalya'nın Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa tasarısı üzerine) Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin.

    - (Yerel seçimlerde İstanbul sonuçlarına ilişkin devam eden tartışma) Hukukun verdiği imkanlar dahilinde olağanüstü itirazda başvuracağız. 

    - Seçim sonuçlarına ilşkin yapılan itirazdan hukukidir. Bizim amacımız seçim sonuçlarının tam olarak ortaya çıkmasıdır.

    - Vatandaşın iradesi net bir şekilde tecelli etmeli.

    - Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır.

    Seyr-i sabah
    © Sputnik /
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    - Düne kadar 'YSK üzerinde baskı kuruyorsunuz' diyorlardı.

    - Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir.

    - İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır.

    - YSK özgür bir şekilde karar veriyor.

    - Sandık demokrasinin numusudur.

    - Seçilenin mazbatası verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerine girmek sürece saygısızlıktır.

    - Sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar var.

    Ankara - Batıkent
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Ankara'da köpeklerin zehirlenmesiyle ilgili bir şüpheli gözaltına alındı
    - Sığınmacılara karşı ırkçılık yapılıyor.

    - (Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz.

    - (Ankara'da) köpeklerin öldürülmesi) İçişleri Bakanı yakın bir şekilde ilgileniyor. Tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletiz.

    - Olamayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?

    Etiketler:
    Ermeni Soykırımı, İtalya, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), AK Parti, Ömer Çelik
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