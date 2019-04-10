AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İtalya'ya soykırım yanıtı: Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, İtalyan parlamentosunda Ermeni soykırımı için verilen yasa teklifine değinerek "Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin" dedi.

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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Ankara'da açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi seçimde destek aldı.

- Cumhur ittifakı yerel seçimlerde de destek aldı.

- Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir.

- Seçimden sonra ilk MYK toplantısı, seçimin üzerinden bir ay geçmeden yapılacaktır." Kızılcahamam'da istişare toplantısı yapılacak.

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- İsrail seçimlerini takip ediyoruz. Üzücü olan şudur ki, çeştili konularda rakiplerin arasında fark olsa da Filistin konusunda her iki liderin de tavrı olumsuzdur.

- (İtalya'nın Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa tasarısı üzerine) Önce kendi tarihinizle uğraşın ve yüzleşin.

- (Yerel seçimlerde İstanbul sonuçlarına ilişkin devam eden tartışma) Hukukun verdiği imkanlar dahilinde olağanüstü itirazda başvuracağız.

- Seçim sonuçlarına ilşkin yapılan itirazdan hukukidir. Bizim amacımız seçim sonuçlarının tam olarak ortaya çıkmasıdır.

- Vatandaşın iradesi net bir şekilde tecelli etmeli.

- Arzumuz seçim sonuçlarının net bir şekilde billurlaşması ve sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkmasıdır.

- Düne kadar 'YSK üzerinde baskı kuruyorsunuz' diyorlardı.

- Başvurduğumuz yollardan hiçbirisi bugün icat edilmiş yollar değildir. Bizim kendi kendimize ürettiğimiz yollar değildir.

- İstanbul seçimleri açısından sonuç berraklaşmamıştır. Onun için olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır.

- YSK özgür bir şekilde karar veriyor.

- Sandık demokrasinin numusudur.

- Seçilenin mazbatası verilecektir. İtiraz süreci devam ediyor. Mazbata fetişizmi içerine girmek sürece saygısızlıktır.

- Sosyal medya üzerinden provokasyon yapanlar var.

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- Sığınmacılara karşı ırkçılık yapılıyor.

- (Bolu) Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz.

- (Ankara'da) köpeklerin öldürülmesi) İçişleri Bakanı yakın bir şekilde ilgileniyor. Tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletiz.

- Olamayan binalar, olmayan seçmenler, olmayan adreslerden bir sonuç çıkmışsa, bunu nasıl içinize sindirebiliyorsunuz?