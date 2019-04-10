Kayıt
19:44 10 Nisan 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Türk kadın mühendisler, Akkuyu'da sahada çalışmak için gün sayıyor

    Haberler
    URL'yi kısaltın
    0 310

    Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olan Akkuyu NGS'nin Mersin'de inşası devam ederken, Rusya'da nükleer enerji alanında eğitim alan Türk kadın mühendisler de sahaya çıkmak için gün sayıyor.

    Türkiye'nin en büyük enerji projelerinden biri olarak dikkat çeken Mersin'deki Akkuyu NGS projesinde birinci ünite 2023 yılında devreye alınacak. Rusya'da nükleer enerji alanında eğitim alan ve şu anda Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin Ankara ofisinde çalışan kadın mühendisler, Mersin'de sahaya çıkmak için gün sayıyor. Akkuyu projesinde yer almak için binlerce aday arasından seçilerek Rusya'daki 6.5 yıllık eğitimlerini tamamlayan kadın mühendisler, Türkiye'nin en büyük projesinde yer almanın gururunu yaşıyor.

    Kadın mühendisler Gökçehan Tosun, Ülkü Yılmaz, Merve Demirci ve Emine Tellioğlu'nun verdikleri ortak mesaj, "Akkuyu NGS ile hem Mersin hem Türkiye kazanacak. Projemizde son teknoloji güvenlik önlemleri alınıyor. Projenin her aşamasında biz varız, halkımız kesinlikle endişe duymasın. Hedefimiz nükleerde Türkiye'yi ileriye taşımak. Rusya'da hem teorik hem de pratik çok iyi bir eğitim aldık. Biz hazırız" oldu.

    Türkiye'nin ilk nükleer santral projesinde, bir kadın olarak yer almaktan gurur duyduklarını da belirten kadın mühendisler, Rusya'da aldıkları eğitimden Türkiye'nin Akkuyu NGS projesi ile nükleerde atağa geçmesine kadar pek çok konuda düşüncelerini paylaştı.

    Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü: NGS sahasında yüzde 90’ı Türk vatandaşları çalışıyor
    © Fotoğraf : Akkuyu Nükleer A.Ş.
    Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü: NGS sahasında çalışanların yüzde 90’ı Türk vatandaşı
    'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZ AZALACAK'

    Hacettepe Üniversitesi'nde nükleer alanında okuduğu esnada Rusya'daki eğitim projesiyle karşılaşan ve büyük bir heyecanla bu projeye başvuran Ülkü Yılmaz, "Yeni bir teknolojiyi Türkiye'ye getirmenin heyecanını yaşıyorum. Böylesine tarihi bir projenin başından itibaren içinde yer almak çok güzel. Hayallerimizin ötesine geçtik. Türkiye'nin nükleer enerji serüveni 50'li yıllarda başladı, 2011'de somut bir adımla hayata geçirilmeye başladı. Bu alanda çalışacak yerli mühendis ihtiyacı doğdu, ülkemize katkıda bulunabileceğimiz bir kapı açılmış oldu. Nükleer güvenlik analizi ve değerlendirme konusunda eğitim aldım. Nükleerle enerjide dışa bağımlılığımız azalacak, kaynak çeşitliliği artacak, yeni teknolojiler geliştirilecek" dedi.

    Akkuyu
    © AA /
    'Rus-Türk Yatırım Fonu, Akkuyu projesine dahil olabilir'
    'AKKUYU SON TEKNOLOJİ İLE İNŞA EDİLECEK'

    Rusya'daki Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'ne 2011 yılında giden ilk Türk öğrenci grubu içerisinde yer alan Gökçehan Tosun, "Rusya'ya 50 kişi gittik ve hazırlık dahil 6.5 yıl eğitim aldık. Dünyanın ilk nükleer enerji santrali de bu kentte bulunuyor. Ülkemizde kurulacak ilk nükleer santral projesi için 65 yıllık deneyime sahip bir ülkede eğitim almak bizim için çok önemli. Türkiye'nin ilk nükleer santral projesinde, özellikle de bir kadın olarak yer almaktan gurur duyuyorum. Sektörde çalışmış, hem teorik hem de pratik olarak deneyim sahibi öğretim görevlilerinden eğitim almak büyük bir şans. Nükleer sürekli gelişiyor, eğitim okulda bitmiyor. Sektörde çalıştığınız sürece dünyayı takip edip, eğitim alıp, yenilenmeniz gerekiyor. Nükleer enerji temiz enerji açısından dünyanın en önemli çözümlerinden biri" diye konuştu.

    Tosun, Türkiye'nin bu alanda yatırım yapmasının çok önemli olduğunu ve santralin işletmeye alındığında enerji verimliliğini artıracağını, hem bölge halkının hem de ülkenin kazanacağını vurgulayarak, "Endüstriyel kalkınma yaşanacak. Akkuyu Santrali 3+ nesil olarak geçiyor. Son teknolojilerle inşa edilecek. Projenin her adımında olacağımız için halkımızın endişe duymamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)
    'Akkuyu Nükleer A.Ş., Akkuyu'nun üçüncü güç ünitesine inşaat ruhsatı almak için evrak hazırlamaya başladı'
    'TÜRKİYE'Yİ NÜKLEERDE YUKARI TAŞIYACAĞIZ'

    Hacettepe Üniversitesi Nükleer Enerji Mühendisliğinde okuduğu sırada 2011'de Rusya'daki eğitim fırsatına başvuru yapan Emine Tellioğlu ise "Akkuyu'nun Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'luk kısmını karşılaması öngörülüyor. Santralin işletmeye alınmasıyla beraber endüstriyel anlamda da büyüme sağlanacak. Belki birkaç santral daha yapacağız ve dünyada kendimizi göstermiş olacağız. Enerjide dışa bağımlılığımız azalacak. Mevcut teknolojiyi çok daha ileri taşıyacağız. Nükleer reaktörler, öne sürüldüğünün aksine en temiz, güvenilir enerji kaynaklarından biri. Daha önce yaşanan kazalardan ders alınarak yeni teknolojiler geliştirildi. 'Tsunami, deprem, uçak düşse ne olur' diyerek yeni teknolojiler bulundu. Hedefimiz ülkemizi nükleerde yukarı taşımak" şeklinde konuştu.

    Moskova Fizik Mühendisliği Üniversitesi- Akkuyu
    © AA /
    50’yi aşkın Türk uzman Akkuyu Nükleer AŞ'de çalışacak
    'AKKUYU NGS, İLERİ TEKNOLOJİYLE DONATILMIŞ BİR SANTRAL'

    Yaklaşık bir yıldır Akkuyu Nükleer A.Ş.'de uzman olarak çalışan Merve Demirci, Rusya'da çok kaliteli bir eğitim aldıklarını ifade ederek şöyle devam etti:

    "Şeflerimizden aldığımız geri dönüşümler eğitimimizin başarılı olduğunu gösteriyor, sahada aktif rol üstleneceğiz. Hayalim Türkiye'de nükleer kadın uzmanı olarak çalışmaktı. Bu hayali gerçekleştirdim. Akkuyu Santrali sadece nükleer enerji üretmek değil, Türkiye'de yan sanayinin de gelişmesi, istihdamın artmasını ifade ediyor. Akkuyu'da kullanılacak olan güvenlik önlemleri ileri teknoloji düzeyindedir. Nitekim santralin 3+ nesil uygulamasına göre inşa edilecek olması da bunu gösteriyor. 9 şiddetinde depreme, 400 ton ağırlığında bir uçağın düşmesine dayanıklı, ileri teknolojiyle donatılmış bir santral. Yapılan hesaplamalara göre, maksimum deprem şiddetinin yüzde 40 oranda aşılması durumunda bile radyoaktif maddelerin dışarı sızma olasılığı olmadığı gösterilmiştir."

    Kadınların ne isterse yapabileceğine inandığını ifade eden Demirci, Rusya'da hem sektörün içinde çalışanlar hem de toplum tarafından benimsenen bir nükleer kültürünün mevcut olduğunu ve bu kültürün bir getirisi olarak da santralde nükleer güvenliği sağlamak adına sürekli yeni teknolojiler geliştirildiğini söyledi. Demirci, "Biz de ülkemizde nükleer güvenlik kültürü oluşturmak istiyoruz. Projemizde son teknoloji güvenlik önlemleri alınıyor. Halkımız kesinlikle endişe duymasın" dedi

    İlgili konular:

    Akkuyu NGS'de çalışacak Türk öğrenciler uygulamalı eğitim aldı
    Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü: NGS sahasında çalışanların yüzde 90’ı Türk vatandaşı
    Akkuyu Nükleer AŞ'nin yeni Genel Müdürü Zoteeva oldu
    Etiketler:
    Nükleer enerji, Rusya, Türkiye, Akkuyu NGS
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sı fotoğraf projesi
    Paralel evrenden kareler: 90'lı yılların distopya Rusya'sının görüntüleri
    Karikatür
    'ABD uluslararası silah pazarında haydut gibi davranıyor'
    İnfografik
    Türkiye'de yerel seçimler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet