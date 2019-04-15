Paris'te Notre Dame Katedrali'nde yangın

Katedralin çatısında çıktığı belirtilen yangının kesin nedeni henüz bilinmiyor.

Paris itfaiyesi, yangının binanın içinde devam eden yenileme çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Katedralde geçen yıl tadilat çalışmaları başlamış ve yapının etrafı tahta inşaat iskeleleriyle çevrilmişti.

Yangından etkilenenlerin olup olmadığına dair ise henüz bir açıklama yapılmadı.

KATEDRALİN KULESİ ÇÖKTÜ

Yangın nedeniyle kadetralin kulesinin yıkıldığı ve çatısının çöktüğü belirtildi.

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RT'nin haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 19 Kasım’da ekonomik gerekçeler ile başlayan ve bu hafta sonu 22’ncisi düzenlenen Sarı Yelekler eylemlerinde, protestocuların beklentilerine yönelik ‘ilk somut önlemleri’ yapacağı basın toplantısını yangın nedeniyle erteledi.

Smoke billowing from Notre Dame Cathedral in Paris, France. pic.twitter.com/mvx4jN19fH — David Almacy (@almacy) April 15, 2019

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