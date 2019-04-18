Dönmez: Geçtiğimiz yıl kömür üretiminde Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attık

© AA / Celal Güneş Bakan Dönmez açıkladı: Trakya'da doğalgaz bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’de kömüre yönelik kara propaganda olduğuna işaret ederek, kömürün hem çevresel kriterleri sağladığına hem de verimli olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle ve Kömür Üreticileri Derneği tarafından düzenlenen 3. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nın açılışında canlı video bağlantısıyla konuşma yapan Dönmez “Kömürle ilgili ne yazık ki gerek iletişim eksikliği gerekse de belli grupların yürüttüğü algı operasyonları nedeniyle kara propaganda yürütülmektedir. Kömüre dair ortaya atılan pek çok iddia hala geçtiğimiz yüzyılın parametreleriyle ifade edildiği için bu konuda ne yazık ki kamuoyunda bir zihin karmaşası yaşanmaktadır. Oysaki kömür sektörü bugün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı hem de verimliliğin artırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladı” ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Alexander Kryazhev Yeni kömür sahaları özel sektöre açılacak

Türkiye’nin kaynaklarının çevreyi göz önünde bulundurularak çıkarıldığına işaret eden Bakan Dönmez “Bizler milletimizin kaynaklarını her ne pahasına olursa olsun çıkaralım anlayışına karşıyız. Kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan, çevresel sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkaracağız. Santrallerin, yatırımların, karın, zararın elbet bir ömrü, maliyeti var ama çevrenin maliyeti yok. Çevresel tahribatların geri dönüşü neredeyse bir nesil sonra telafi ediliyor. O nedenle bu konuya yüksek ihtimam gösteriyoruz. 2019 sonuna kadar eski nesil santrallerin bacalama ve filtreleme sistemlerinin değişmesi için üreticilerimizle daha önceden mutabık kalmıştık. Yeni nesil santrallerimizi ise en ileri teknolojiyle, doğal dengeyi bozmadan ve minimum emisyon değerleriyle inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘GEÇTİĞİMİZ YIL 1.5 MİLYON METRE SONDAJ YAPILDI’

Geçen yıl kömür üretiminde Cumhuriyet tarihin rekor sayılarına ulaşıldığını söyleyen Dönmez “Afyon, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Tekirdağ gibi önemli havzalarda yeni kömür rezervleri keşfettik. Geçen yıl 101.5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attık. Bu artışta son yıllarda artan sondaj faaliyetlerinin büyük bir payı var, Maden Tetkik Arama (MTA) geçtiğimiz yıl 1.5 milyon metre sondaj yaptı” dedi.

‘ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN KÖMÜR KRİTİK ROLDE’

© REUTERS / Mike Hutchings Enerjide kriz: Elektrik tüketimi sanayide yüzde 12, tarımda yüzde 60 azaldı

Bakan Dönmez Türkiye’nin enerjide ithal girdi oranının yüksek olduğunu ve bu oranın düşmesi için yerli kömürün kritik bir role sahip olduğunu vurgulayarak “Kömür dünyada 200 yıldan daha uzun süredir kullanılıyor ve bugün bile halen dünyanın en gelişmiş ülkelerinin enerji portföylerinde kömür ilk sırada. Bizim de yerli kömürden vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Enerjide ithal girdi oranımız halen yüksek. Bu nedenle enerji arz güvenliğimiz ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için kömür kritik bir role sahip. Gerek kamu gerekse de özel sektörümüzün inancı ve desteği sayesinde yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 55-60 arası bir banda oturmaya başladı. Mart sonu itibariyle yerli kömürden elektrik üretim rakamımız yüzde 16,2 seviyesinde, ancak yerli kömürde sahip olduğumuz potansiyeli göz önüne aldığımızda bu oranı daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yerli kömürde 5 bin MW (megawatt) ilave kurulu gücü devreye alarak enerji portföyümüzdeki payını daha da yukarılara çekeceğiz. Öte yandan cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. 1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 280 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak” dedi.

Bakan “Madenlerimizi risk derecelerine göre 3 gruba ayırdık ve denetim sıklığımızı artırdık. Geçen yıl 8 bin 88 maden sahasında 11 bin 95 ocağı denetledik. Denetimler sonucu 2 bin 500 maden sahasının faaliyetlerini geçici olarak durdurduk. Denetim sayımızı bu yıl 9 bine çıkarmayı hedefliyoruz” diye ekledi.