Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Alacağımız S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek. S-400 bitmiş bir anlaşma, üçüncü ülkenin dahil olduğu herhangi bir ara formül yok. ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil" dedi.

Çavuşoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

© AA / Fatih Aktaş Çavuşoğlu: Petrolü İran yerine başka ülkeden almayı teklif etmek haddini aşmak demektir

"S-400 konusunda bizim dile getirdiğimiz bir ara formül yok. 3. ülkeye verilecek falan deniyor, Rusya satmak isterse satar, bizim üzerimizden niye gitsin?" diyen Çavuşoğlu, "Alacağımız sistem NATO sistemini düşman görmeyecek. Bizim kendi güvenliğimiz için önerimiz uzmanların incelemesi, ABD'den yanıt gelmedi. Biz, S-400'den vazgeçmeyeceğimizi söyledik, sözleşmemizi de Katsa yasasından önce yaptık, kaldı ki F-35, Katsa'nın içinde yok. ABD'nin kararı siyasidir. Patriot satışı için de garanti verilmiyor" ifadelerini kullandı.

İran ile INTEX benzeri ayrı bir mekanızma kurmayı değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, ABD'yi ise şu sözlerle eleştirdi:

"ABD'nin bizi S.Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönlendirmesi doğru değil. Suriye'de güvenli bölge konusunda ABD'nin bazı önerileri oldu. Bizim de karşı önerilerimiz oldu. Savunma Bakanlığı'nda toplanıp değerlendireceğiz. ABD'nin çekilme ve güvenli bölge hakkında belirgin bir kararı ve stratejisi yok."