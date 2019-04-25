İBB veri kopyalama işlemini durdurdu

İmamoğlu'nun, belediyenin dijital verilerinin kopyalanması için Teftiş Kurulu Başkanlığı'na yazdığı yazı yürürlükten kaldırıldı.

İBB tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada söz konusu talimatın, gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Daha önceden 18.04.2019 tarih ve 96514166-903.05-56/64220 sayıl, teftiş kurulu başkanlığımızın inceleme yapmasına ilişkin ihdas edilen yazımız, İBB tarafından incelenmiştir.

Her ne kadar hukuki gerekçeleri yerinde bulmasak da mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen hususların yerine getirilmesi ve teftiş kurulu başkanlığımızın, yeniden değerlendirilmesi konusundaki görüşlerine iştirak edilmesine karar verilmiştir. Bu yüzden söz konusu talimat , gerekçeleri ile ihdas edildiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahse konu hususların yeniden değerlendirilmesinin akabinde gerek görülmesi halinde idari mahkemenin yürütmeyi durdurma kararında belirtilen içeriğe ilişkin çerçeve ve teftiş kurulu başkanlığımız tarafından belirlenen içeriğe ilişkin çerçeve dikkate alınarak, yeni bir işlem tesisi düşünülebilecektir"

İmamoğlu, geçen haftalarda yayınladığı genelgede, müfettişleri ve uzman sıfatıyla dışarıdan üç kişiyi, inceleme ve araştırma yaptırma amacıyla Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalamakla yetkilendirmişti.

İHA: İmamoğlu iki müfettiş ve 3 uzmana ‘veri tabanı’ kopyalama yetkisi verdi https://t.co/TRQe4vveRD pic.twitter.com/RDYNn4FGEV — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 18, 2019

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