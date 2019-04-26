Şi'nin 'en yakın dostum' dediği Putin'e Tsinghua Üniversitesi’nden fahri doktora unvanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e, Kuşak ve Yol Forumu’na katılmak için gittiği Çin’in en prestijli eğitim kurumlarından Tsinghua Üniversitesi tarafından fahri doktora unvanı verildi. Şi Cinping, Rus lideri ‘en yakın dostu’ olarak nitelendirdi.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Tsinghua Üniversitesi tarafından Putin’e fahri doktora unvanı verildi. Putin’e diplomayı üniversitenin rektörü Qui Yong taktim etti. ‘Diploma takdim töreninde Çin lideri Şi de yer aldı.

Putin “Çin’in önde gelen üniversitelerinden biri olan ve dünyanın en iyi 10 eğitim kurumu arasındaki fahri doktora unvanı almak büyük onur. Tsinghua Üniversitesi, abartısız anlamda dünya çapında bir eğitim ve araştırma merkezi” dedi.

Life News'a göre, törende Şi de “Vladimir Putin kişisel olarak benim en yakın dostum” dedi.

Putin’in Çin halkının da dostu olduğunu ve iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin güçlenmesi için büyük katkı sunduğunu belirten Şi, samimi dostluklarına değer verdiğini ifade etti.

1911’de kurulan Tsinghua Üniversitesi, Çin’in en prestijli üniversitelerinden biri. Şi de bu üniversiteden mezun.

Putin, 25-27 Nisan tarihlerinde gerçekleşen Kuşak ve Yol Forumu için Pekin’de.