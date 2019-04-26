Adıge Lideri: Türkiye’de ticari temsilcilik açacağız, Türk iş adamlarını ülkemize bekliyoruz

İstanbul’da, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) işbirliğinde, Rusya Federasyonu’na bağlı Adıge Cumhuriyeti’nin yatırım ve ekonomik potansiyelinin tanıtılması amacıyla ‘Türkiye-Adıge İş Forumu’ gerçekleştirildi. Forumun açılışında konuşan Rusya Federasyonu Adıge Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov, “Biz bugün Türkiye Cumhuriyeti’nde hükümet üyeleri, iş adamları ve akademisyenlerin bulunduğu büyük bir heyet halinde bulunmaktayız. 2019 yılı Türkiye ve Rusya devlet başkanlarının görüşmesinden sonra Karşılıklı Kültür ve Turizm yılı ilan edildi. Bizim ülkemizin en önemli kalkınma stratejisi, turizm alanıdır. Aynı zamanda ülkemize altyapı alanında 5 milyar ruble yatırım yapıldı. Bizler Türkiye’den gelecek misafirleri ve yatırımcıları ülkemizde görmek istiyoruz. Bugünkü forumumuz içerisinde orman ve tarım ürünleri, turizm, kültür, eğitim, organize sanayi ve ekonomi sektörlerinden iş adamlarımız bulunuyor. Bizim yatırımcı beklediğimiz sektörler de bu alanlardır. Aynı zamanda bizim Türkiye’de çeşitli pazarlarımız da mevcut. Bu sebeple Türkiye bir ticari temsilcilik açacağız. Bu yıl sonuna kadar ülkemize Türkiye’den iş adamlarını davet ediyoruz. Her sektörden temsilcilerin gelmesini istiyoruz. Çıkabilecek tüm sorunları sizlerle birlikte çözmeye hazırız” dedi.

Vize işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda sorulan bir soru üzerine Adıge lideri “Taraflar vize konusunda çalışıyor. Bu konu hakkında düzelmelerin olması için inancımızı devam ettiriyoruz” diye cevap verdi.

‘TÜRK GİRİŞİMCİLER RUSYA’DA ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYOR’

Türkiye ve Rusya arasında ticarette olumlu gelişmeler olduğunu vurgulayan Rusya Federasyonu Ticaret Mümessili Aydar Gaşıgullin “Ülkelerimiz arasında sıcak ekonomik ticari ilişkiler kuruldu. Bence bu gelişmeler bizim geleneksel dallarımız konusunda artacak. Türkiye ve Rusya arasında petrokimya, enerji gibi alanlarda ilişkiler devam ediyor. Türkiye, Rusya için güvenilir bir partner olduğunu kanıtlamıştır. Türk girişimciler de Rusya Federasyonu’nda önemli adımlar atıyor. Bu çerçevede biz ülkelerin menfaatlerini koruyan adımlar atmaya gayret ediyoruz” dedi.

‘YATIRIMCILARIMIZA İDARİ VE BÜROKRATİK ALANLARDA KOLAYLIKLAR SAĞLIYORUZ’

Adıge Cumhuriyeti’nin yatırım potansiyeli hakkında bilgiler veren Adıge Cumhuriyeti Ekonomik Gelişim ve Ticaret Bakanı Anzavur Kuanov “Adıge Cumhuriyeti’ne 2018 yılında 500 milyon dolardan fazla yatırım geldi. Bu sayede Adıge, Rusya Federasyonu içerisinde bir numaralı yere geldi. Biz yatırımcılarımızın her türlü idari ve bürokratik engellerden kurtulması için çaba harcıyoruz. Adıge Cumhuriyeti’nin 3 tane endüstriyel parkı mevcut. Aynı zamanda yatırımcılarımıza ihalesiz toprak tahsisi sağlıyoruz. Adıge’nin başkenti olan Maykop’ta bir sanayi parkı da yapılmaktadır. Ülkemizin güney tarafında ise turizm tesisi kuruluyor. Ülkemiz gıda sektöründe de önde gelen yerlerdendir” dedi.

Adıge Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Viyaçeslav Sapiyev ise bu buluşma sayesinde karşılıklı menfaate bağlı ilişkilerin gelişeceğini işaret ederek yatırımcılara her türlü devlet desteğinin sağlanacağı ve işbirliğine açık olduklarını sözlerine ekledi.