IŞİD'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı.

Görüntülerde, Bağdadi'nin IŞİD saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları selamladığı öğrenildi.

Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.

Söz konusu bölgenin ise Rusya'nın kuzey Kafkasya bölgesi olduğu biliniyor.

IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi'ye ait olduğu söylenen yeni görüntüler ortaya çıktı