Çavuşoğlu: Venezüella'da meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız

Çavuşoğlu, Venezüella'da gerçekleşen darbe girişimi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bugün #Venezuela’da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyuyoruz. Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 30, 2019

​Kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido, bugün, Başkent Caracas'taki La Carlota hava kuvvetleri üssünün yakınlarında, kendisini destekleyen askerlerle birlikte orduya darbe çağrısı yaptı.

Guaido, çağrı yaptığı anlara dair paylaştığı videoda askerlere 'Venezüella'nın anayasasını korumak için hareket etmelerini' söylüyor. "Şimdi zamanıdır" diyen Guaido, "Ulusal silahlı kuvvetler doğru kararı verdi ve onlar Venezüella halkının desteğine güveniyor" ifadelerini kullanıyor.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise askeri liderlerle görüştüğünü belirterek, "Bana tam bağlılık gösterdiler" dedi.