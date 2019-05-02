Maduro askerlerle birlikte yürüdü, devlet televizyonunda yayınlandı

Venezüella televizyonu, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yüzlerce askerlerle birlikte yürürken çekilen görüntüsünü yayınladı. Maduro, videoyu sosyal medya hesabında da paylaştı ve 'silahlı güçlerin bir arada ve anayasal düzene bağlı olduğunu' söyledi.

Başkentin güneyinde Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlere (FANB) ait büyük askeri kampüs Fuerte Tiuna’yı sabahın erken saatlerinde ziyaret eden Maduro, buradaki askeri akademinin bahçesinde yüzlerce asker tarafından karşılandı. Ziyarette Savunma Bakanı Vladimir Padrino ve ordunun en üst düzey isimlerinden, stratejik planlama ile operasyonlardan sorumu komutan Remigio Ceballos da hazır bulundu.

Al llegar al Patio de Honor de la Academia Militar, fui recibido por los Comandantes de los Componentes de la #FANB y la Milicia Bolivariana, quienes en unidad monolítica están más leales que nunca a la Patria. ¡Fuerza y Liderazgo Compatriotas! pic.twitter.com/MQPhik5sqS — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

​Maduro, askerlere yaptığı konuşmada, "Anayasa ve kanunların komutasında birleşmiş bir FANB ihanet ve darbecilikle mücadele etmelidir" dedi.

Yaşanan askeri kalkışmaya işaret eden Maduro, "Venezuela’nın geleceği bu olamaz. Venezuela’nın geleceği barış, işsizlik ve zorluklarla mücadele edilmesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez ve kuvvet komutanlarının da eşlik ettiği Maduro, daha sonra yüzlerce askerle yürüyüş yaptı. Maduro'nun askerlerle birlikte yürüyüşü, devlet televizyonunda da yayınlandı.

#EnVivo 📹 | Continuamos en Marcha Militar junto a nuestros oficiales y soldados Patriotas de la #FANB. https://t.co/v5DOIicKmu — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

​O anların video ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Maduro, silahlı güçlerin "bir arada ve anayasal düzene bağlı" olduğunu söyleyerek, "darbecilere ve yalancılara karşı ordunun moralinin yerinde olduğunu" vurguladı.

Estamos en marcha permanente por la Patria, con máxima moral para enfrentar las traiciones, desarmar las conspiraciones golpistas y cuidar la Paz de la República. pic.twitter.com/tKIvgRfg76 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

​Maduro, "Bugün, sivil-askeri birlik içinde her zaman barış ve ulusal egemenliği savunmaya hazırlanan şanlı #FANB'un gücünün ve bütünlüğünün açık bir göstergesi olan Bolivar anavatanına askeri sadakat yürüyüşüne başladık" ifadelerini kullandı.

#2May Hoy iniciamos la Marcha por la Lealtad Militar a la Patria de Bolívar, una clara demostración de la fuerza moral y la integridad de nuestra gloriosa #FANB, que permanece en unión Cívico-Militar, siempre preparada para defender la Paz y la Soberanía nacional. pic.twitter.com/vN4Xx8cISK — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

​Venezüella devlet başkanı, paylaştığı bir diğer videoda ise "Bolívar'ın askerlerinin disiplini ve yurtseverliği nefret ve yalan ile kırılamaz" dedi.

El odio y la mentira no podrán jamás romper con la disciplina y el patriotismo de los soldados del Libertador Simón Bolívar. Contamos con una #FANB cada vez más socialista, bolivariana y profundamente chavista. pic.twitter.com/okYherh8xP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

​NE OLMUŞTU?

Ocak ayında kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden aldığı açık destekle aylardır askerleri kendini desteklemeye ve Maduro’yu yalnız bırakmaya çağırıyor.

Beraberindeki bazı askerler ve uzun süredir ev hapsindeki siyasi lider Leopoldo Lopez ile 30 Nisan’da Caracas’taki La Carlota Hava Üssü karşısındaki Altamira Köprüsüne çıkan Guaido, Venezuela ordusunun artık kendisini desteklediğini iddia etmiş ve halkı sokağa çağırmıştı.

La Carlota’yı işgal girişimine izin vermeyen güvenlik güçleri ile üsse saldıran göstericiler arasında uzun süren çatışmalar dün de devam etmişti. Bölgede ve tüm ülkedeki olaylarda onlarca araç yakılmıştı.

Resmi olmayan verilere göre olaylarda 100’den fazla kişi yaralanmış, 2 kişi de hayatını kaybetmişti.