Dışişleri Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
SHAPE Karargahının kendi inisiyatifiyle yaptığı anlaşılan bu sağduyudan uzak davranışı kınıyoruz. Anılan karargahın, Türkiye dahil, NATO üyelerinin siyasi kontrolünde olduğunu ve bu anlayışla hareket etmekle mükellef bulunduğunu bu vesileyle hatırlatıyoruz.
Bu gelişmeden haberdar olmamız üzerine, sözkonusu devir teslim törenine ülkemizce iştirak edilmemiştir. SHAPE karargahının bu affedilemez hatayı nasıl işlediğinin açıklığa kavuşturulmasını teminen gerekli girişimler yapılmıştır.
Bu tür emrivakilerden medet umulmasının, NATO ile AB arasındaki işbirliğine yarar sağlamayacağı açıktır. NATO makamlarını, tüm İttifak yapılarının kollektif kararlara ve iki örgüt arasındaki Uzlaşılmış Çerçeveye uygun biçimde davranmasını temin etmeye çağırıyoruz.
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